La llegada de BTS al Perú continúa generando muestras de entusiasmo entre sus seguidores. Esta vez, el furor por la presencia de la agrupación surcoreana en Lima llegó hasta Santiago de Surco, donde una calle adoptó un nuevo nombre como homenaje al grupo y a la comunidad ARMY.

La iniciativa forma parte de las actividades que se vienen realizando en la capital con motivo de la primera visita de BTS al país. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se encuentran en Lima para ofrecer tres conciertos en el Estadio San Marcos, programados para los días 7, 9 y 10 de octubre.

Una calle de Surco cambia de nombre por BTS

La vía ubicada en el distrito de Santiago de Surco fue intervenida como parte de este homenaje, convirtiéndose en un nuevo punto de encuentro para los seguidores de la agrupación.

El cambio de denominación busca reflejar la expectativa que ha generado la visita de BTS a Lima y el impacto que tiene el grupo entre sus seguidores peruanos. La iniciativa también se suma a los diferentes homenajes y actividades organizados por ARMY durante estos días.

La presencia de elementos relacionados con BTS en el espacio público ha llamado la atención de los seguidores, quienes no han tardado en compartir imágenes y videos del lugar a través de las redes sociales.

ARMY encuentra en la Avenida BTS una nueva parada de la ruta de bienvenida a sus ídolos. (Foto: Jesús Saucedo)

Una fotografía para recordar la espera. (Foto: Jesús Saucedo)

Seguidores de BTS posan junto a la placa que convierte temporalmente la calle Sacramento de Surco en un homenaje a la agrupación. (Foto: Jesús Saucedo)

BTS y el furor de ARMY en Lima

La llegada de BTS ha movilizado a miles de seguidores en la capital. Desde días antes del primer concierto, integrantes de ARMY realizaron actividades para recibir a los artistas y expresarles su apoyo.

Los tres conciertos en el Estadio San Marcos congregarán a más de 50.000 personas por jornada, en el marco de la gira mundial “Arirang”.

A estas actividades se suman otros homenajes preparados por los fanáticos. Entre ellos se encuentra un espectáculo de drones previsto en la Costa Verde, así como mensajes y otras iniciativas dedicadas a los integrantes de BTS.

Con estas acciones, ARMY busca convertir la primera visita de BTS al Perú en una experiencia que trascienda los conciertos y deje distintas muestras del vínculo que existe entre la agrupación y sus seguidores peruanos.