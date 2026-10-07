La relación entre BTS y sus seguidores tiene una denominación que se ha vuelto conocida en todo el mundo: ARMY. Así se identifica oficialmente a la comunidad de fans de la agrupación surcoreana, pero el nombre no fue elegido al azar y tiene un significado relacionado con la propia identidad del grupo.

ARMY es un acrónimo de Adorable Representative M.C. for Youth, expresión en inglés que puede traducirse como “Representante adorable de M.C. para la juventud”. El término fue adoptado para identificar a quienes acompañan a BTS desde sus primeros años y siguen de cerca su trayectoria musical.

La palabra también tiene una relación simbólica con el término “Bangtan”, presente en el nombre original del grupo. BTS debutó en 2013 bajo el nombre coreano Bangtan Sonyeondan, que suele traducirse como “Boy Scouts a prueba de balas”. Con el paso de los años, la agrupación incorporó también el significado Beyond the Scene para sus siglas BTS.

¿Cuándo surgió el nombre ARMY?

El nombre oficial para los seguidores de BTS fue anunciado en 2013, poco después del debut de la agrupación. Desde entonces, ARMY se convirtió en la denominación utilizada para referirse a la comunidad de admiradores del grupo.

Con el crecimiento internacional de BTS, el término dejó de estar asociado únicamente a los seguidores de Corea del Sur y pasó a identificar a una comunidad global presente en distintos países.

¿Qué significa ser ARMY?

Más que una etiqueta para identificar a los seguidores, ARMY representa la comunidad que se ha formado alrededor de BTS. Sus integrantes acompañan los lanzamientos musicales, conciertos y diferentes proyectos de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

La comunidad también es conocida por organizar actividades relacionadas con fechas importantes para los integrantes, proyectos de apoyo y diferentes iniciativas vinculadas con la llegada de BTS a cada país.

BTS EN PERÚ

La llegada de BTS a Lima también ha movilizado a sus seguidores peruanos. Para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos, programados para los días 7, 9 y 10 de octubre, la ARMY peruana ha organizado diversas actividades para recibir a la agrupación.

Entre ellas se encuentran iniciativas de bienvenida y homenajes preparados por los seguidores, que buscan acompañar la primera visita de BTS al Perú y convertirla en una experiencia especial para la comunidad de fans.