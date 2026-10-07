La llegada de BTS a Lima marca un momento especial para sus seguidores peruanos, quienes esperaron durante años la oportunidad de ver a la agrupación surcoreana en el país. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se encuentran en la capital para ofrecer tres conciertos en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial Arirang.

Con una trayectoria que los convirtió en uno de los grupos de K-pop con mayor alcance internacional, cada uno de sus integrantes ha desarrollado una personalidad y un estilo propio frente al público. Algunos destacan por su trabajo vocal, otros por el rap, la composición, la producción musical o el baile, mientras que varios también han explorado proyectos individuales.

Pero, ¿quién es quién dentro de BTS? A continuación, conoce los nombres reales de sus siete integrantes y las principales características que distinguen a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

RM: El líder de BTS

Kim Nam-joon es el nombre real de RM, líder de BTS. Además de asumir el liderazgo del grupo, ha tenido una participación importante en la escritura y producción de canciones. Su facilidad para comunicarse y representar a la agrupación en entrevistas y eventos internacionales también se ha convertido en una de sus principales características.

Jin: El mayor del grupo

Kim Seok-jin ocupa el lugar del integrante de mayor edad en BTS. Su faceta como vocalista se complementa con una personalidad espontánea y un particular sentido del humor, rasgos que suelen aparecer tanto en sus presentaciones como en los contenidos del grupo.

SUGA: Rapero y productor

Min Yoon-gi, conocido artísticamente como SUGA, destaca por su trabajo como rapero, compositor y productor. Sus aportes musicales no se limitan a BTS, pues también ha desarrollado proyectos como solista bajo el nombre de Agust D. Su estilo suele estar marcado por letras introspectivas y una producción cercana al hip hop.

J-Hope: Energía sobre el escenario

Jung Ho-seok es J-Hope, uno de los integrantes más vinculados al baile dentro de BTS. Su experiencia como bailarín se refleja especialmente en las presentaciones en vivo, donde suele asumir momentos de gran exigencia coreográfica. También ha desarrollado música como solista.

Jimin: Voz y baile

Park Ji-min combina su faceta de vocalista con una destacada presencia en las coreografías de BTS. Su forma de interpretar las canciones y su expresividad sobre el escenario son algunos de los elementos que más lo distinguen dentro de la agrupación.

V: Una voz reconocible

Kim Tae-hyung, conocido como V, es uno de los vocalistas de BTS. Su registro grave y particular se ha convertido en una de sus principales señas dentro de las canciones del grupo. Además de la música, ha incursionado en la actuación y en proyectos individuales.

Jungkook: El menor de BTS

Jeon Jung-kook es el integrante más joven de la agrupación. Como vocalista y bailarín, ha participado en distintos momentos destacados de BTS y también ha desarrollado una carrera musical individual. Su versatilidad le ha permitido desenvolverse en diferentes estilos y facetas artísticas.

Aunque cada integrante tiene habilidades y características diferentes, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook han construido juntos la identidad de BTS. Esa combinación de personalidades, voces y estilos es parte de la fórmula que ha llevado a la agrupación a convertirse en uno de los nombres más reconocidos de la música surcoreana.