Después de una prolongada espera, BTS se presentará por primera vez en Lima este miércoles, con un primer concierto programado en el estadio de San Marcos. El ingreso del público comenzará a las 4:00 p.m., mientras que quienes cuenten con acceso especial podrán ingresar dos horas antes para participar en el soundcheck.

Las seguidoras de BTS llegaron desde las primeras horas de este miércoles a los exteriores del estadio de San Marcos. Algunas acamparon previamente en los alrededores y reservaron sus espacios para asegurar un lugar cercano al ingreso del recinto.

La agrupación surcoreana tiene programadas tres presentaciones en Lima, que se realizarán los días 7, 9 y 10 de octubre como parte de su gira mundial “BTS World Tour Arirang”.

Un día antes de su primera presentación en el estadio de San Marcos, los integrantes de BTS —RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— llegaron este martes 6 de octubre al campus universitario para realizar la prueba de sonido.

BTS se presentará por primera vez en Perú, con tres conciertos en el estadio de San Marcos que congregarían a más de 50.000 personas por jornada.

Como parte de las actividades por la llegada de BTS a Lima, para la noche del 8 de octubre se tiene previsto un espectáculo de 150 drones sincronizados frente a la Costa Verde. La iniciativa rendirá homenaje a Jimin, uno de los integrantes del grupo, quien cumplirá 30 años el próximo 13 de octubre.

El espectáculo de drones incluirá diversas figuras alusivas a BTS, entre ellas el logotipo de la agrupación, como parte del recibimiento preparado por sus fans peruanos.

Durante la tarde del jueves también se tiene previsto el despliegue de mensajes en parapente dirigidos a Jimin y a los demás integrantes de BTS, los cuales podrán ser vistos desde la Costa Verde. La actividad se realizará en esa zona, donde la agrupación se encuentra hospedada en uno de los hoteles.

Conoce los horarios y puertas de ingreso para los conciertos de BTS en San Marcos

El registro para quienes tengan acceso al soundcheck estará disponible hasta las 2 p.m. El ingreso de campo comenzará a las 4 p. m. y el de tribunas a las 5 p.m.

Campo A: puerta 1, con acceso por la avenida Venezuela.

puerta 1, con acceso por la avenida Venezuela. Campo C: puerta 3, desde la avenida Universitaria.

puerta 3, desde la avenida Universitaria. Campo B: puerta 8, ubicada hacia la avenida Óscar R. Benavides.

puerta 8, ubicada hacia la avenida Óscar R. Benavides. Occidente, Norte y Sur: puertas 5 y 6, por la avenida Amézaga.

Al terminar los conciertos se habilitarán las puertas 1, 3, 5 y 8 para la salida. Los recorridos conectarán con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

La ticketera recomendó revisar las rutas antes de acudir al recinto y seguir las indicaciones del personal de producción, seguridad y Policía. Además, pidió respetar los horarios y utilizar únicamente la puerta asignada a cada entrada.