Indecopi abrió una investigación luego de recibir reportes de consumidores relacionados con la adquisición de productos para los conciertos de BTS en Lima. La Dirección de Fiscalización estará a cargo de las acciones correspondientes y comunicará sus resultados a través de los canales oficiales de la institución.

Los reclamos surgieron después de que más de 800 fans acudieran al Centro Comercial Arenales para exigir respuestas por la entrega de las ARMY Bomb adquiridas mediante preventas desde enero. Los compradores señalaron que pagaron entre S/329 y S/369 por cada dispositivo y que el 1 de octubre no pudieron recoger sus pedidos debido al cierre del establecimiento.

Cosmobook.pe atribuyó el cierre a supuestas amenazas contra su personal y sostuvo que fue víctima de un fraude cometido por su proveedor en Corea del Sur. La empresa indicó que inició acciones legales en ese país y que las devoluciones dependerían de recuperar los fondos involucrados.

🚨 ¡ATENCIÓN, ARMY! El Indecopi viene realizando las acciones correspondientes para proteger los derechos de los consumidores y verificar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan. #Indecopi #BTS #ARMY #BTSWorldTourARIRANG https://t.co/qL9WvlYlRg — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) October 6, 2026





Indecopi evaluará los hechos

La entidad señaló que mantiene un monitoreo permanente del mercado y una escucha activa de los reportes que puedan involucrar derechos de los consumidores. Las diligencias permitirán establecer si corresponde alguna medida dentro de sus competencias y cuáles serán las conclusiones del caso.

La investigación también permitirá revisar las condiciones bajo las cuales fueron ofrecidos y adquiridos los productos. Cualquier eventual infracción deberá ser determinada por la autoridad luego de las actuaciones correspondientes.