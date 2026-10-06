BTS en Lima: PCM recomienda a los fans cuidarse de las altas temperaturas durante los conciertos.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recomendó a los seguidores de BTS tomar medidas de prevención ante el incremento de las temperaturas previsto en la costa y sierra del Perú. El llamado está dirigido a quienes asistirán a las presentaciones del grupo surcoreano programadas para el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio Monumental de la UNMSM.

La entidad aconsejó beber agua con frecuencia, utilizar bloqueador y vestir ropa ligera y de colores claros. Además, pidió evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.

En su publicación, la PCM recordó que las personas que acudirán a los conciertos o realizarán actividades al aire libre deben considerar las condiciones meteorológicas previstas.

“¡Que un golpe de calor no frene tus planes!”, posteó la entidad en Instagram.

Alerta por altas temperaturas

El Senamhi informó que el incremento de la temperatura diurna continuará del 6 al 9 de octubre en la costa y sierra del país. La PCM también pidió reconocer síntomas asociados al golpe de calor, como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos o debilidad.

Ante la aparición de estos malestares, la recomendación es buscar atención médica de inmediato. Las medidas fueron difundidas como parte de las indicaciones para los asistentes a los conciertos y otras actividades al aire libre.