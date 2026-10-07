La espera terminó para los seguidores de BTS en Perú. La agrupación surcoreana se presentará por primera vez en Lima con tres conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial Arirang.

Ante la expectativa por estos shows, una de las principales preguntas entre los integrantes de la ARMY peruana es qué canciones formarán parte del repertorio que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook interpretarán sobre el escenario.

El posible setlist toma como referencia el repertorio presentado por BTS en las primeras fechas de su gira mundial. Entre las canciones que podrían sonar en Lima se encuentran algunos de los éxitos más reconocidos de la agrupación, además de temas de su etapa más reciente.

De esta manera, los asistentes podrían disfrutar de una presentación que combine diferentes etapas de la trayectoria de BTS, desde sus primeros años hasta sus producciones más recientes.

A continuación, conoce el posible setlist de BTS para sus conciertos en el Estadio San Marcos, tomando como referencia las canciones que la agrupación interpretó durante sus recientes presentaciones en Bogotá, Colombia, los días 2 y 3 de octubre.

Hooligan. - ARIRANG (2026) Aliens. - ARIRANG (2026) Run BTS remix. - Proof (2022) They don’t know ’bout us. - ARIRANG (2026) Like Animals. - ARIRANG (2026) FAKE LOVE. - LOVE YOURSELF: ‘Tear’ (2018) SWIM. - ARIRANG (2026) Merry Go Round. - ARIRANG (2026) 2.0. - ARIRANG (2026) NORMAL. - ARIRANG (2026) Not Today. - Wings: You Never Walk Alone (2017) MIC Drop. - LOVE YOURSELF: Her (2017) FYA. - ARIRANG (2026) Fire. - Youth (2016) Body to Body. - ARIRANG (2026) IDOL. - LOVE YOURSELF: Answer (2018) Come Over. - ARIRANG (2026) Butter. - 2021 single. Dynamite. - BE (2020) Mikrokosmos. - Map of the Soul: Persona (2019) I Need U. - The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 (2015) Please. - ARIRANG (2026) Into the Sun. - ARIRANG (2026)

Conoce los horarios y puertas de ingreso para los conciertos de BTS en San Marcos

El registro para quienes tengan acceso al soundcheck estará disponible hasta las 2 p.m. El ingreso de campo comenzará a las 4 p. m. y el de tribunas a las 5 p.m.

Campo A: puerta 1, con acceso por la avenida Venezuela.

puerta 1, con acceso por la avenida Venezuela. Campo C: puerta 3, desde la avenida Universitaria.

puerta 3, desde la avenida Universitaria. Campo B: puerta 8, ubicada hacia la avenida Óscar R. Benavides.

puerta 8, ubicada hacia la avenida Óscar R. Benavides. Occidente, Norte y Sur: puertas 5 y 6, por la avenida Amézaga.

Al terminar los conciertos se habilitarán las puertas 1, 3, 5 y 8 para la salida. Los recorridos conectarán con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

La ticketera recomendó revisar las rutas antes de acudir al recinto y seguir las indicaciones del personal de producción, seguridad y Policía. Además, pidió respetar los horarios y utilizar únicamente la puerta asignada a cada entrada.