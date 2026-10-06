Los seguidores de BTS en Perú tendrán una nueva oportunidad para adquirir entradas para los conciertos que el grupo surcoreano ofrecerá en Lima. La organización habilitará un número limitado de boletos como parte de una liberación de producción prevista para todas las fechas del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

¿Cuándo salen a la venta?

Las venta estará habilitada este martes 6 de octubre a través de Ticketmaster Perú, plataforma oficial encargada de la comercialización. El proceso comenzará a las 5:00 p. m. y estará sujeto al número de localidades que sean liberadas.

Los interesados podrán acceder a la fila virtual desde las 4:30 p. m., es decir, media hora antes de que comience la venta. El ingreso anticipado permitirá esperar el turno correspondiente antes de que se habilite la opción de compra.





¿Cómo será el proceso?

Las localidades serán asignadas de acuerdo con el orden de llegada a la fila virtual. Por ello, quienes ingresen previamente a la plataforma podrán esperar su turno antes de que se habilite la venta de los boletos disponibles.

La liberación contempla las diferentes fechas programadas para los conciertos de BTS en Lima. Sin embargo, la cantidad de entradas dependerá de las localidades que hayan sido habilitadas mediante este proceso de producción.

Fecha: martes 6 de octubre

martes 6 de octubre Hora de inicio: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Ingreso a la fila virtual: 4:30 p. m.

4:30 p. m. Plataforma: Ticketmaster Perú

Ticketmaster Perú Modalidad: liberación de producción

liberación de producción Disponibilidad: limitada y correspondiente a todas las fechas del BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en Lima