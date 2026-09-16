La noticia que sorprendió a los seguidores de Jesse & Joy no fue una separación del dúo, sino el anuncio de Jesse Huerta, quien decidió tomarse una pausa personal para atender aspectos de su vida que hoy requieren su atención. A través de sus redes sociales, el músico explicó que necesita “tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”.

Con este mensaje, Jesse dejó clara su intención de bajar el ritmo y priorizar su bienestar, sin que ello implique el fin de su trayectoria musical junto a su hermana Joy.

Jesse aclaró que su decisión no representa un adiós definitivo a la música. El artista mexicano reafirmó el vínculo que mantiene con su carrera al señalar que “la música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán”.

Asimismo, explicó que la pausa responde a una necesidad personal de cuidar su bienestar: “de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”. En su mensaje, el músico también reconoció la importancia de Jesse & Joy en su trayectoria y dejó claro que este momento no significa el cierre del proyecto que comparte con su hermana Joy.

En cuanto a sus compromisos profesionales, Jesse confirmó que continuará cumpliendo con las presentaciones previamente anunciadas junto a su hermana Joy. El músico aseguró que, “fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo”, respetará “todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra”.

De esta manera, su pausa personal no implica un retiro inmediato de los escenarios ni una separación artística confirmada del dúo mexicano. Jesse y Joy mantendrán sus compromisos profesionales hasta la fecha señalada.

La historia musical de Jesse y Joy comenzó antes de que ambos se consolidaran profesionalmente como Jesse & Joy. Los hermanos empezaron a componer y experimentar juntos desde jóvenes, y, de acuerdo con los registros de la Sociedad de Autores y Compositores de México, “Llegaste tú” fue la primera canción que crearon, en 2001.

Cuatro años después, el 18 de abril de 2005, ambos firmaron como artistas exclusivos de Warner Music México, un acuerdo que marcó oficialmente el inicio de su carrera profesional como dúo.

Desde entonces, Jesse & Joy han desarrollado una carrera de más de dos décadas en la industria musical. Su debut discográfico se produjo con Ésta es mi vida, álbum que incluyó “Espacio sideral”, uno de los temas que contribuyó a consolidar su llegada al público.

A este trabajo le siguieron producciones como Electricidad y ¿Con quién se queda el perro?, disco que se convirtió en uno de los principales hitos de la trayectoria del dúo mexicano.

A lo largo de su trayectoria, Jesse & Joy han sumado a su repertorio canciones como “Espacio sideral”, “Chocolate”, “Adiós”, “¡Corre!”, “La de la mala suerte”, “Llorar”, “Dueles” y “Ecos de amor”, entre otras. Su carrera también ha estado acompañada de importantes reconocimientos, entre ellos varios premios Latin Grammy.

Durante más de dos décadas, los hermanos Huerta han desarrollado una propuesta artística basada en la composición y la interpretación, elementos que han marcado la identidad del dúo y su recorrido dentro del pop en español.