Lionel Messi disputará este martes 6 de octubre su último partido con la selección argentina, en una jornada de homenaje que pondrá fin a una trayectoria internacional de más de dos décadas.

La Albiceleste enfrentará a Benín desde las 8:00 p.m. de Argentina —6:00 p.m. en Perú— en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un amistoso organizado como despedida para el capitán de 39 años. La FIFA y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron que será su última aparición con la selección.

Messi cierra una etapa de 207 partidos y 125 goles

La despedida encuentra a Messi como el futbolista con más presencias y el máximo goleador de la historia de la selección argentina.

Según las estadísticas difundidas por la AFA antes del encuentro, el rosarino acumula 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias con la camiseta nacional.

Su recorrido con la selección mayor comenzó en agosto de 2005. Desde entonces disputó seis Copas del Mundo y se convirtió en una de las figuras centrales de la etapa más exitosa de Argentina en las últimas décadas.

“Es un día muy especial para mí, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo”, declaró Messi durante la jornada previa a su despedida.

Los títulos de Messi con Argentina

El capitán logró romper una extensa sequía de títulos de la selección al conquistar la Copa América 2021.

Después llegaron la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y una nueva Copa América en 2024.

En el Mundial de 2026, Argentina volvió a alcanzar la final, pero perdió ante España. Messi anunció oficialmente su retiro internacional el 31 de agosto, semanas después de ese torneo.

El futbolista había comunicado su decisión mediante una carta en la que aseguró que dejaba la selección con la tranquilidad de haber entregado todo durante más de veinte años.

Can you watch Messi’s Argentina farewell for free? Check Argentina vs Benin live TV options, kickoff times and streaming restrictions before the match. (Photo: Depor Composition)

El Monumental prepara una despedida especial

La AFA presentó la jornada como una celebración para reconocer la trayectoria del capitán argentino.

El organismo invitó a jugadores que integraron el plantel campeón del Mundial de Catar 2022 y preparó distintas actividades alrededor del amistoso contra Benín.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental, escenario habitual de la selección y uno de los recintos deportivos de mayor capacidad de Argentina.

Reuters señaló que la despedida cierra una relación que atravesó distintas etapas: desde las críticas que Messi recibió durante sus primeros años con la Albiceleste hasta el reconocimiento generalizado que siguió a los títulos conseguidos desde 2021.

El homenaje en Rosario a Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

UBA distinguió a Messi como Doctor Honoris Causa

Horas antes del partido, la Universidad de Buenos Aires (UBA) entregó a Messi su máximo reconocimiento académico: el título de Doctor Honoris Causa.

La ceremonia se realizó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza, con participación del rector Ricardo Gelpi, el vicerrector Emiliano Yacobitti y autoridades de las distintas facultades.

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, expresó Messi durante la ceremonia.

Un adiós marcado también por la muerte de su padre

La despedida se produce menos de dos meses después de la muerte de Jorge Messi, padre y representante del futbolista, quien falleció el 8 de agosto en Rosario a los 68 años después de una enfermedad prolongada.

En la carta con la que anunció su retiro, Messi señaló que había escrito inicialmente el mensaje después de la final del Mundial y que, tras la muerte de su padre, se sentía todavía más convencido de cerrar su etapa internacional.

El delantero continuará, por el momento, su carrera profesional con Inter Miami, club con el que mantiene contrato después de poner fin a su trayectoria con Argentina.