A pesar de no contar con el aliento de su hinchada, el cuadro de Alianza Atlético sale hoy a vencer al Sport Boys y asegurar la final ante Sporting Cristal, por la Copa Caliente.

Será el partido de vuelta a jugarse desde las 3:00 p.m. en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, a puertas cerradas y donde los dirigidos por el técnico Federico Urciuoli, salen a asegurar su pase a la gran final a jugarse el próximo domingo 15 de noviembre en territorio neutral.

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CON VENTAJA

Los “Churres” van con una ventaja de 3 goles, luego de haber ganado el partido de ida en el propio Estadio Miguel Grau del Callao por 5-2, con goles de José Ingratti, Román Suárez, Cristian Penilla y un doblete de Ariel Muñoz, mientas que en la ‘Misilera’ descontaron José Davey y Rolando Díaz.

Ahora los rosados, que son dirigidos por el estratega Carlos Desio, vendrán con la consigna de cobrarse la revancha e intentar llegar a la final de esta nueva versión del fútbol peruano.

El equipo sullanero quedó listo y está motivado para en casa lograr otro triunfo en las semifinales de la copa, para enfrentar a Sporting Cristal -el otro finalista-, que viene de dejar en el camino al ADT de Tarma, luego de vencerlos en los partidos de ida y vuelta con global de 6-0.

Los jugadores sullaneros están con la moral alta y seguros de ganar hoy y llegar a la final, para jugar por el ansiado título nacional, en un solo partido programado para el próximo mes.

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FAVORITISMO

La Asociación de Fútbol Profesional aún no ha programado oficialmente el escenario para el partido final, pero se especula que sea en Estadio Nacional de Lima, esto ha ocasionado malestar en el cuadro sullanero al darle favoritismo a la celeste, que jugará como en casa.

Esto no es cancha neutral y los aficionados se preguntan dónde quedó la equidad deportiva y la falta de respeto a la hinchada sullanera y porque no programarlo en Trujillo.

Cabe señalar que esta Copa Caliente reunió durante sus primeras etapas a representantes de las Ligas 1 y 2.