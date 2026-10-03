El “Rey de Copas”, Atlético Torino, va en busca de la recuperación y espera conseguir un resultado positivo en los dos últimos partidos que le faltan en la fase de grupos para estar entre los 32 primeros que seguirán en carrera rumbo a la final de la Copa Perú.

La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) señaló que la quinta fecha de la etapa nacional Copa Perú se jugará entre los días sábado 10 y domingo 11 de octubre, debido a que este fin de semana habrán Elecciones Regionales y Municipales y la programación se suspendió.

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RECUPERACIÓN

El Taladro del Norte tendrá varios días para recuperarse del traspié ante Caysa, ahora realizará cambios sustanciales y tendrá que mejorar mucho la estrategia para enfrentar sus dos últimos compromisos y recuperar el sitial que tenía, pues en casillero 16 en que se encuentra, no le da seguridad.

En la tercera y cuarta fecha, tuvo dos resultados poco halagadores para los intereses del club. El domingo a duras penas ganó 2-0 al Deportivo Caysa en su Estadio Campeonísimo, equipo que resultó un hueso duro de roer.

Mientras en el partido de vuelta, cayó goleado por 4-1 jugando en el Estadio Carlos García Esteves en Chulucanas.

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PRÓXIMOS

Sus primer compromiso lo jugará de local en el Estadio Campeonísimo de Talara a partir de la 1:30 p.m. enfrentando al equipo de Juan Pablo II, Subcampeón de Amazonas.

Cabe señalar que a este equipo le sacó un empate a dos goles, jugando de visita y acá en Talara saldrá a ganarle si o si, jugando con mucha entrega y sacrificio para lograr un triunfo contundente.

Cierra su participación visitando al subcampeón tumbesino Unión Deportivo Chulucanas que saldrá por la revancha luego de que cayera derrotado 1-0 en Talara.