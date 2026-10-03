El Club Rey de Copas de Talara, Atlético Torino le restan dos partidos importantes.
El Club Rey de Copas de Talara, Atlético Torino le restan dos partidos importantes.

El “Rey de Copas”, Atlético Torino, va en busca de la recuperación y espera conseguir un resultado positivo en los dos últimos partidos que le faltan en la fase de grupos para estar entre los 32 primeros que seguirán en carrera rumbo a la final de la Copa Perú.

La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) señaló que la quinta fecha de la etapa nacional Copa Perú se jugará entre los días sábado 10 y domingo 11 de octubre, debido a que este fin de semana habrán Elecciones Regionales y Municipales y la programación se suspendió.

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RECUPERACIÓN

El Taladro del Norte tendrá varios días para recuperarse del traspié ante Caysa, ahora realizará cambios sustanciales y tendrá que mejorar mucho la estrategia para enfrentar sus dos últimos compromisos y recuperar el sitial que tenía, pues en casillero 16 en que se encuentra, no le da seguridad.

En la tercera y cuarta fecha, tuvo dos resultados poco halagadores para los intereses del club. El domingo a duras penas ganó 2-0 al Deportivo Caysa en su Estadio Campeonísimo, equipo que resultó un hueso duro de roer.

Mientras en el partido de vuelta, cayó goleado por 4-1 jugando en el Estadio Carlos García Esteves en Chulucanas.

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PRÓXIMOS

Sus primer compromiso lo jugará de local en el Estadio Campeonísimo de Talara a partir de la 1:30 p.m. enfrentando al equipo de Juan Pablo II, Subcampeón de Amazonas.

Cabe señalar que a este equipo le sacó un empate a dos goles, jugando de visita y acá en Talara saldrá a ganarle si o si, jugando con mucha entrega y sacrificio para lograr un triunfo contundente.

Cierra su participación visitando al subcampeón tumbesino Unión Deportivo Chulucanas que saldrá por la revancha luego de que cayera derrotado 1-0 en Talara.

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