Se avecinan dos partidos claves para las aspiraciones de los conjuntos Atlético Torino y Caysa de Yapatera, duelos que vuelven a encender la pasión del fútbol piurano, cuando ambos volverán a verse las caras en la fecha 3 y 4 a jugarse este domingo 27 y miércoles 30.

La emoción de la Etapa Nacional de la Copa Perú en Piura será este domingo 27 en el Estadio Campeonísimo de Talara, en un cotejo de alto voltaje por la tercera fecha de la fase de grupos.

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EN TALARA

Ese día, a partir de la una de la tarde, el “Rey de Copas” enfrentará a los yapateranos, en un cotejo de descarte, donde los talareños irán con el objetivo claro de conseguir un triunfo vital que lo acerque a la ansiada clasificación.

Atlético Torino ha conseguido hasta el momento un triunfo y un empate. El equipo dirigido por el estratega Segundo Gonzales, ganó por la mínima diferencia al cuadro de Chulucanas de Tumbes y luego empató 2-2 en el Estadio Kuelap de Chachapoyas, ante el conjunto de Juan Pablo II de Amazonas..

Posteriormente, el miércoles 30, por la 4ta.fecha se volverán a enfrentar, esta vez en el Estadio Miguel García Esteves de Chulucanas.

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CAMBIA DT.

El conjunto yapaterano llega a estos dos compromisos tras caer en su debut frente a Deportivo Cachorro en tierras de Lambayeque por 2-3 y un empate de local en el Estadio Campeones del 36 ante el histórico y aguerrido Pacífico FC. por 4-4.

Estos magros resultados que los mantiene en el puesto 42 de la tabla general, habrían acelerado el fin de su etapa del técnico Alex Bartolo, a quien la directiva del club Caysa le rescindió contrato y nombró al D.T. José Luis Castro Arellano que tendrá como Asistentes Técnicos a “Loverita” Nima y Gabriel Barranzuela.

Cabe señalar que en la definición por el título Departamental, Torino dio un verdadero golpe y goleó 4-0 a Caysa de Yapatera, jugando en el Estadio Campeones del 36.