Atlético Torino logró un triunfo agónico por 1-0 ante el subcampeón de Tumbes, Deportivo Chulucanas, con gol anotado a las 39 minutos por intermedio de Carlos “La Loba” Montalbán y logró el primer triunfo en la fase de grupos de la etapa nacional de la Copa Perú, partido jugado en el Estadio Campeonísimo de Talara.

El equipo de Aguas Verdes-Tumbes desnudó muchas deficiencias de los talareños, se paró bien durante el primer tiempo y complicó al Rey de Copas a los 65 minutos cuando llegó la polémica, al convertir los tumbesinos y el juez de línea señaló posición adelantada. A los 22’, el jugador Alburqueque del cuadro Chulucanense, quien recién había ingresado, recibió la tarjeta roja por agresión.

PUEDES VER: Atlético Torino y Caysa pasan a la etapa Nacional de la Copa Perú en Piura

PERDIÓ DE VISITA

Mientras tato, el otro cuadro piuirano en la Copa Perú, Deportivo Caysa de Yapatera, que tiene como nuevo técnico a Alex Bartolo, debutó en la etapa nacional contra Cachorro, campeón de Lambayeque, quien lo derrotó en los minutos finales por 3-2.

El cuadro de Caysa luego de ir ganando 2-1 en el estadio municipal de olmos, se complico en los minutos finales, y ya en el descuento, los Cachorros le voltearon el partido con gol de Pierre Orozco.