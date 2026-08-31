Los equipos de Atlético Torino y Caysa de Yapatera fueron las ganadores de sus respectivas llaves y clasificaron a la etapa Nacional de la Copa Perú por Piura.

Los granates dejaron en el camino a Alfonso Ugarte de Vice al vencerlo por 2-0, con goles de Nils Alania (de penal) y Owen Farfán, en el último minuto del partido, que fue muy accidentado.

Cabe señalar que en el partido de ida jugado la semana pasada en Vice, el triunfo correspondió a los ugartinos, por lo que el “Taladro del Norte” estaba en la obligación de ganar el partido de ayer.

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EL OTRO CLASIFICADO

Mientras tanto, San Martín Occidente, jugando en Paita, no supo aprovechar su localía y a duras penas pudo empatar el partido a cero goles ante Deportivo Caysa, que le hizo la vida imposible.

Tras terminar empate en el score global, se fueron a la tanda de penales, donde los yapateranos fueron más efectivos al lograr un 4-2 final y clasificaron a la etapa nacional.

Ahora tendrá que jugar un partido extra contra Atlético Torino para definir al campeón departamental de la Liga de Fútbol de Piura, en partido único y en cancha neutral.

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RECLAMO

Se conoció que el club Alfonso Ugarte de Vice al término del partido presentó reclamo al Atlético Torino, porque la barra local contravino los acuerdos de no lanzar bengalas y extintores, antes de empezar el partido de vuelta.

Esto debido a que en la inspección del día miércoles 26 se prohibió el ingreso de extintores con humo y la barra del lado oriente este domingo hizo caso omiso a este acuerdo que quedó firmado.

Asimismo el delegado ugartino, Milton Ruíz Baca, puso en la planilla de juego, la observación de la mala inscripción de los jugadores del “Taladro”: Nils Alania, Edú Lama, Owen Farfán e Iván Guerrero.

Ruíz Baca señaló que mañana acudiría a la Liga Departamental de Fútbol de Piura, para presentar formalmente el reclamo y la documentación correspondiente, quedando posteriormente en manos de los organismos competentes evaluar el caso y determinar si existe alguna irregularidad.