Todo Sullana lo celebra. Alianza Atlético venció por 5-4 en la tanda de penales al equipo de UTC de Cajamarca, luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario, en el partido por los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga.

Un partido muy parejo en ambos equipos, que los llevó al final a la definición por penales, donde el héroe de la jornada fue el arquero sullanero Daniel Prieto quien realizó tres atajadas, que le dieron la clasificación a semifinales.

Ahora deberá enfrentar en partido de ida y vuelta al ganador del partido de Hoy, que saldrá entre los equipos de Atlético Grau y Sport Boys, que juegan en el Estadio de La Matanza.

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PAREJO

En la primera parte del partido los locales buscaron los espacios al mejor hombre ubicado, pero encontraron bien plantado a los defensores cajamarquinos y a pesar de tener 4 remates, solo uno pudo encajar.

Por su parte la visita también tuvo lo suyo con cuatro llegadas a velocidad, que hizo que los defensores se esforzaran al máximo, pero que no pudieron evitar que a los 14 minutos Adolfo Muñoz de potente disparo venciera al portero Daniel Prieto.

Pero poco les duró la alegría, pues cinco minutos después, el sullanero Franchesco Flores empató el marcador ante la algarabía de los hinchas sullaneros que volvieron al estadio después de mucho tiempo.

Un segundo tiempo un calco del primero de un ir y venir, pero nunca se pudo volver a vulnerar el arco de ambos equipos a pesar que el técnico Federico Urciuoli hizo lo cambios para vulnerar el arco del rival

Igual pasó con el equipo de UTC, que también llegó con ganas de ganar el partido, pero erró, unas veces la mala fortuna y en otras por el apresuramiento de los delanteros.

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PENALES

Culminado los 90 minutos reglamentario con el empate 1-1, los equipos se tuvieron que ir a la tanda de los penales, siendo más efectivo los locales que anotaron en 5 oportunidades.

Aquí salió a relucir la experiencia de Daniel Prieto, quien atajó el quinto penal, que le daba la chance a UTC para clasificar, antes había perdido el penal el sullanero Guzmán.

En el sexto tiro Germán Díaz volvió a fallar para Alianza, pero Prieto nuevamente desvió el balón para salvar la derrota. Y se consagró como la figura del partido al atajar el último disparo de Gálvez para darle la clasificación al cuadro piurano.