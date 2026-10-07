Política





El virtual gobernador regional de Huánuco, Rosalí Leandro Tarazona (“Shapra”), se presentó oficialmente junto a su equipo de la agrupación País para Todos tras su victoria electoral. Durante su pronunciamiento, atribuyó el triunfo a una campaña sin ataques y se comprometió firmemente a que su gestión (2027-2030) estará integrada exclusivamente por profesionales y técnicos huanuqueños altamente capacitados en las direcciones, jefaturas y asesorías del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), con el fin de evitar la contratación de personal externo a la región.

En materia de gestión e infraestructura, anunció que en sus primeros 100 días convocará a especialistas para evaluar y destrabar los expedientes técnicos de los 84 distritos de la región para asegurar financiamiento ante el MEF, además de reevaluar y someter a consulta popular la cuestionada obra de la laguna Viña del Río. Asimismo, garantizó un trabajo coordinado con la alcaldía provincial y aseguró que su administración será transparente y frontal contra la corrupción, respaldando plenamente las fiscalizaciones de la Contraloría para recuperar la confianza de la población.