Uno de los cuatro menores citados como testigos en el caso Liceo Naval viajó a Estados Unidos el pasado 22 de septiembre acompañado por su madre, según dio a conocer el programa Beto a Saber. Al respecto, el abogado penalista Marco Antonio Zamata aclaró que el adolescente no tenía impedimento de salida del país, por lo que su viaje no incumplió una restricción judicial.

“No existe un impedimento para que los menores citados como testigos puedan salir del país”, indicó en Exitosa.

La jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo programó para este viernes 9 de octubre la declaración de los cuatro adolescentes que quedaron en condición de testigos. La diligencia busca recoger sus versiones como parte de las actuaciones que continúan por el caso.

Sobre este punto, el especialista señaló que los cuatro adolescentes pueden participar en la diligencia de manera presencial o mediante una conexión virtual. Esta segunda alternativa permitiría que el menor que se encuentra en Estados Unidos pueda brindar su testimonio sin regresar al Perú.

Zamata precisó que la situación sería distinta si alguno de los convocados no participa en la diligencia sin una justificación válida. En ese escenario, la jueza tiene facultades para adoptar medidas destinadas a garantizar su asistencia.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de ordenar la conducción compulsiva del menor que no acuda a declarar. El abogado también señaló que los padres podrían recibir una multa, dependiendo de las circunstancias y de la decisión que adopte la autoridad judicial.