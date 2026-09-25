Un incendio forestal afectó aproximadamente 10 hectáreas de pastizales y plantaciones de pinos en el paraje Gollotan, distrito de Tápuc, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco.

El siniestro comenzó alrededor de las 10:00 de la mañana del 23 de setiembre por causas que aún son materia de investigación. Al momento del reporte oficial, cerca del 30 % del área afectada continuaba con presencia de fuego.

Ante la emergencia, personal de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), integrantes de la Plataforma de Defensa Civil, el Grupo de Trabajo para la GRD y pobladores de la zona participaron en las labores para contener el avance de las llamas.

Los equipos también efectuaron la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar la magnitud de las afectaciones ocasionadas por el incendio.

Gerónimo Loya Tucto, jefe de GRD de la Municipalidad Distrital de Tápuc, informó que la emergencia será registrada en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

Mientras tanto, las autoridades locales continúan coordinando acciones para controlar completamente el incendio y atender las consecuencias generadas por la emergencia.