El periodo de septiembre a noviembre tendría temperaturas superiores a lo normal en toda la costa peruana, de acuerdo con la previsión del Enfen.
El escenario contempla una mayor frecuencia de días y noches cálidas, además de la posibilidad de nuevos récords de temperatura.
En Piura y Tumbes, donde la temperatura máxima ya alcanzó los 37 °C, los valores podrían subir hasta los 38 °C y presentar picos de hasta 40 °C durante los próximos meses.
“Estamos en marcha de aumento y eso no lo detiene nada porque el mar está muy caliente y va a seguir calentándose el aire porque ya estamos entrando a primavera y en esa estación todo se calienta porque es normal que se caliente, y en el verano mucho más. Entonces, hemos empezado la carrera del calentamiento y ahora sí con valores más altos”, manifestó el especialista del Senamhi, Nelson Quispe.
En la costa sur, Tacna podría alcanzar temperaturas máximas de 30 °C y 31 °C, con algunos registros por encima de los 32 °C.
El mayor calor se concentraría también en Morropón, Sechura, Talara y Sullana, además de Lambayeque y Chiclayo; mientras que en la costa central destacarán los valles de Áncash y zonas del este de Lima, Huaral y Cañete. En el sur, los valores más elevados se esperan en los valles interiores de Ica, Palpa y Nasca.
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