Un escolar de 13 años falleció luego de permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Ayacucho, donde recibía atención médica tras sufrir un violento accidente de tránsito a bordo de una moto lineal.

La víctima, identificada como Yimmi Vargas, cursaba el primer año de secundaria en la institución educativa José Gálvez, del distrito de Santa Rosa, provincia de La Mar. Según sus familiares, el adolescente había salido en motocicleta para trasladar a una amiga hasta un recreo, sin imaginar que durante el trayecto sufriría el accidente.

De acuerdo con la versión de sus seres queridos, otra motocicleta habría ingresado al carril por donde circulaba Yimmi, ocasionando el impacto. La familia también señaló que el conductor del otro vehículo presuntamente habría estado bajo los efectos del alcohol, situación que deberá ser determinada por las autoridades.

Tras el choque, el menor quedó gravemente herido y fue evacuado al Hospital Regional de Ayacucho. Debido a su delicado estado, permaneció en UCI y sus familiares realizaron llamados para conseguir varias unidades de sangre de tipo O positivo que requería como parte de su tratamiento.

Pese a la atención médica y los esfuerzos de sus familiares por ayudarlo, el adolescente no logró recuperarse y falleció.

Su partida causó profundo pesar entre sus familiares, compañeros de estudios y personas cercanas. El menor fue recordado por sus seres queridos como un adolescente con toda una vida por delante.