El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de los Distritos Fiscales de Ica y Cañete, liderado por el fiscal provincial titular Percy Samir Palomino Cruz, obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Aurelio Esteban Díaz Pastor, hallado culpable del delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas agravado.

Grave delito

La resolución judicial impone también al sentenciado el pago de 180 días-multa y una reparación civil solidaria de S/. 100,000 soles en favor del Estado peruano, tras acreditarse su coautoría dentro de la red criminal conocida como “Los Lobos”.

De acuerdo con la investigación fiscal, esta organización criminal se dedicaba al tráfico a gran escala de sustancias ilícitas. Su modus operandi consistía en el traslado de cargamentos desde el puerto de Pucusana (Lima) hacia el puerto de San Martín en la Bahía de Paracas (Ica), utilizando como destino final el puerto de Manzanillo, en México.

Para la ejecución de sus actividades ilícitas, la red captó en Venezuela y trasladó al Perú a Jhonatan Aldana Mata (ya sentenciado), quien cumplía la función de transportar, acoplar y custodiar cuatro mochilas y cuatro maletas que contenían un aproximado de 211.800 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El cargamento iba a ser camuflado en un buque gasero de bandera española que se encontraba varado.

El logro legal es el resultado de un exhaustivo trabajo de investigación iniciado por el Ministerio Público en el año 2015. Las pesquisas previas ya habían permitido conseguir sentencias condenatorias en los años 2017 y 2021 contra otros integrantes clave de la organización, identificados como Rossana Viviana Pichón Salazar y José Armando Carrasco Sánchez, quienes del mismo modo fueron sentenciados a 15 años de pena privativa de la libertad y al pago de 100,000.00 soles por concepto de reparación civil solidaria.

Asimismo, como parte del golpe financiero a esta red delictiva, la fiscalía obtuvo el decomiso de los inmuebles ubicados en el condominio Santa Teresa, en Pucusana, los cuales eran utilizados de manera estratégica por los delincuentes como centro de planeamiento, acopio y almacenamiento de los estupefacientes.

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