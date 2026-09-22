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La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Tingo María logró una condena de 8 años, 10 meses y 9 días de pena privativa de libertad efectiva contra Said Flores y Giuseppe Gutarate, por el delito contra la salud pública, en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico.

Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2025, alrededor de las 2:00 p. m., a la altura del caserío Vista Alegre, en el centro poblado de Supte San Jorge, distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado.

Durante un patrullaje policial, los ocupantes de un trimóvil y una motocicleta intentaron evadir la intervención al advertir la presencia de los agentes. Tras una persecución, ambos fueron intervenidos y, durante el registro de sus pertenencias, se hallaron envoltorios con restos vegetales que dieron positivo para cannabis sativa (marihuana), además de una balanza gramera.

23 KILOS DE MARIHUANA

Posteriormente, bajo la conducción de la Fiscalía Especializada, se realizó el registro de un local rústico ubicado en las inmediaciones, donde fueron encontrados 23 kilos con 248 gramos de marihuana, distribuidos en paquetes y ocultos debajo de plásticos y ponchos de lluvia.

La investigación fiscal permitió reunir diversos elementos de convicción, entre ellos pericias forenses y el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Según la Fiscalía, estas diligencias permitieron identificar coordinaciones previas mediante WhatsApp relacionadas con la custodia y el acondicionamiento de la droga.

Ante los elementos de prueba reunidos, los acusados reconocieron su responsabilidad y se acogieron al mecanismo de conclusión anticipada del juicio oral.

Además de la pena efectiva, el órgano jurisdiccional impuso 207 días-multa y ordenó el pago solidario de S/ 40 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Asimismo, dispuso el decomiso definitivo de la droga, los dos vehículos utilizados, los teléfonos celulares y la balanza gramera.