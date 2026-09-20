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Con mucha alegría y entusiasmo, los estudiantes de la institución educativa Señor de los Milagros inauguraron su nuevo biohuerto escolar, un espacio destinado al aprendizaje, donde podrán cultivar, cuidar el medio ambiente y desarrollar prácticas que contribuyan a construir un futuro más verde para Huánuco.

La iniciativa fue impulsada por los propios estudiantes y se hizo realidad gracias a la articulación con el programa municipal EDUCCA de la Municipalidad Provincial de Huánuco, promoviendo la participación activa de la comunidad educativa en favor del cuidado del ambiente.

Unidos por el ambiente

La inauguración del biohuerto forma parte de la agenda de actividades desarrolladas en el marco de la DIADESOL (Día Internacional de la Limpieza y la Ciudadanía Ambiental), que busca fortalecer la educación y la conciencia ambiental, especialmente entre las nuevas generaciones.

La Municipalidad Provincial de Huánuco destacó el entusiasmo y compromiso de los estudiantes, docentes y padres de familia, quienes con su participación contribuyen a generar una cultura ambiental responsable y sostenible en la provincia. Sembrando conocimientos hoy, cultivamos un futuro más verde para Huánuco.