La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) condenaron el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo de Tello, conocida como “China Polo”.

La postulante perdió la vida este sábado 19 de setiembre tras un ataque armado ocurrido en Caraz , provincia de Huaylas (Áncash), cuando participaba en una actividad política.

A través de un comunicado, la ONPE lamentó la muerte de la candidata y, ante el hecho de violencia que se encuentra bajo investigación, invocó a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad de quienes participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

#ONPEinforma | Tras la lamentable muerte de una candidata en un hecho de violencia que está bajo investigación, invocamos a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.#ERM2026 pic.twitter.com/MyXoYCbScW — ONPE (@ONPE_oficial) September 19, 2026

Por su parte, el JNE expresó su “más enérgica condena” ante el atentado que acabó con la vida de Aponte Polo.

El organismo electoral exigió a las instituciones competentes esclarecer los hechos con la máxima celeridad y realizar una investigación que permita determinar las responsabilidades correspondientes.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresa su más enérgica condena ante el atentado que cobró la vida de la candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo. pic.twitter.com/mkjzgOx1kD — JNE Perú (@JNE_Peru) September 19, 2026

Las instituciones electorales señalaron que el crimen ocurre a pocas semanas de las ERM 2026, previstas para el próximo domingo 4 de octubre. La muerte de la candidata se produjo mientras desarrollaba actividades vinculadas con su campaña electoral.

Investigación preliminar

Cabe precisar que el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de feminicidio en agravio de Susy Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash.

La periodista conocida como “China Polo” fue asesinada a balazos dentro de un mercado, cuando estaba acompañada de simpatizantes y compañeros de su agrupación política.

La Policía detuvo a un ciudadano de nacionalidad venezolana, señalado preliminarmente como presunto autor del ataque, a quien se le incautó una pistola. El intervenido fue puesto a disposición de las autoridades y es interrogado por el Ministerio Público.

Días atrás, Aponte Polo denunció que venía recibiendo amenazas y que otras personas habían sacado líneas telefónicas a su nombre de manera irregular.

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