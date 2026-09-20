Deportivo Garcilaso goleó 4-0 a Universitario de Deportes en el Cusco por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 y recuperó el primer lugar de la tabla. El conjunto cusqueño fue ampliamente superior y sentenció el partido en el primer tiempo, aprovechando los errores defensivos del club crema.

El equipo local abrió el marcador a los 6 minutos con Aldair Salazar, quien conectó de cabeza tras un tiro de esquina. Y a los 10′ Kevin Sandoval aprovechó un rebote dentro del área y marcó el 2-0. A los 19 minutos, Agustín González recuperó el balón tras un error de la defensa visitante y aumentó la ventaja a 3-0.

Universitario intentó reaccionar, pero no encontró claridad en ataque. Antes del descanso, Alex Valera tuvo una oportunidad para descontar, aunque no logró concretarla.

En el complemento, el equipo dirigido por Deportivo Garcilaso mantuvo el control del partido y, a los 58 minutos, Facundo Castelli anotó de cabeza.

Con este resultado, Deportivo Garcilaso alcanzó los 22 puntos y volvió a la cima del Torneo Clausura , mientras que Universitario quedó segundo con 20 unidades.

Tras la pausa por la fecha FIFA, los cusqueños recibirán a Sport Huancayo y el cuadro crema buscará recuperarse frente a FBC Melgar.

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