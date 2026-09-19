La periodista Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “China Polo” y candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash, fue asesinada a balazos este sábado 19 de setiembre durante una actividad proselitista en Caraz, provincia de Huaylas.

El ataque ocurrió cuando se encontraba dentro de un mercado, acompañada de simpatizantes y compañeros de su agrupación política.

Según un parte de la Policía Nacional, el hecho se registró en la avenida Ramón Castilla. Aponte Polo y un hombre fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios de Caraz tras resultar heridos por proyectiles de arma de fuego. La candidata falleció a consecuencia de las heridas, mientras que el otro afectado permanece hospitalizado.

La Policía detuvo a un ciudadano de nacionalidad venezolana, señalado preliminarmente como presunto autor del ataque, a quien se le incautó una pistola. El intervenido fue puesto a disposición de las autoridades y es interrogado por el Ministerio Público.

En tanto, el jefe de la Región Policial Áncash, general PNP Eduan Díaz Díaz, se dirige a Huaraz junto con personal especializado de Homicidios e Inteligencia para reforzar las investigaciones y determinar el móvil del crimen.

El asesinato fue confirmado por Valentín Fernández, integrante de la misma agrupación política, quien expresó sus condolencias a la familia de Aponte Polo y exigió una investigación inmediata, independiente y rigurosa para identificar y sancionar a los responsables. La Policía y la Fiscalía realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque y determinar si hubo más personas involucradas.

Aponte Polo, quien días atrás denunció que venía recibiendo amenazas y que otras personas habían sacado líneas telefónicas a su nombre de manera iiregular, había participado el pasado 15 de setiembre en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entre los candidatos al Gobierno Regional de Áncash.

Además, horas antes de su asesinato había adelantado en redes sociales una nueva edición de su programa “China Polo Dominical”, prevista para las 8 p.m., en la que anunció una investigación sobre un candidato a la alcaldía de Huaraz , el manejo del agua en Áncash y hechos relacionados con Ferreñafe y Chiclayo.

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