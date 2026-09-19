La imagen del Señor de los Milagros podría acompañar al papa León XIV durante la misa que presidirá el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Esta posibilidad fue planteada por el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y ya genera coordinaciones dentro de la Hermandad para evaluar el eventual traslado desde el Convento de las Nazarenas.

En entrevista con Exitosa, el mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, José Luis Toledo informó que se empezará a definir la ruta y las condiciones necesarias para llevar el anda hasta el recinto militar. El recorrido contemplaría el traslado desde el Centro Histórico de Lima hacia Surco y posteriormente el retorno a las Nazarenas.

Toledo señaló que la organización se encuentra a la espera de que la posibilidad sea oficializada para iniciar el operativo correspondiente. Además, indicó que el traslado podría realizarse mediante el Nazareno Móvil, utilizado anteriormente para movilizar la imagen.

“En la conferencia de prensa que tuvimos el jueves 17, nuestro Cardenal Carlos Castillo manifestó la posibilidad que en la misa de las Palmas también esté presente el anda del Señor de los Milagros, eso nos implica hacer un trazo de ruta, coordinar toda una logística para trasladar desde el Convento de las Nazarenas hasta las Palmas y su retorno”, señaló el mayordomo"





¿Cuándo será la misa?

León XIV presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas como parte de su última jornada de actividades en el Perú. La celebración está programada para el 16 de noviembre y será el cierre de su visita al país.

El viaje del pontífice al Perú está previsto entre el 11 y el 16 de noviembre. Durante su permanencia tiene actividades programadas en Lima y otras ciudades, antes de concluir su agenda nacional con la celebración en Las Palmas.