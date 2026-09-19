La Contraloría General de la República verifica el servicio de transporte utilizado para el despliegue nacional de material electoral de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Durante las dos primeras jornadas se trasladaron 123 toneladas por vía aérea hacia ocho regiones, de un total de 575 toneladas que serán distribuidas a nivel nacional.

En el primer día fueron movilizadas 41 toneladas con destino a Huánuco, Ucayali, Loreto y Madre de Dios. En la segunda jornada se trasladaron otras 82 toneladas hacia Amazonas, San Martín, Cajamarca y Puno. El proceso comenzó en los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ubicados en Lurín.

El material comprende ánforas, padrones electorales, cédulas de votación, lapiceros, pancartas y otros implementos necesarios para la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio. La comisión de control de la Contraloría supervisa el servicio de transporte de despliegue y repliegue como parte del seguimiento a las actividades logísticas del proceso electoral.

El despliegue se realiza de lunes a domingo, desde las 8:00 a.m., de acuerdo con un cronograma establecido. La primera etapa comenzó el viernes 18 de setiembre y continuará hasta el jueves 24, cuando está previsto el traslado del material hacia Huaral y Huacho, en Lima Provincias.

El operativo contempla 53 rutas a nivel nacional: ocho por vía aérea y 45 por vía terrestre.

La Contraloría inició esta intervención mediante el Oficio N.° 342-2026-CG/OC3599, del 17 de setiembre, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE.

El seguimiento se reanudará el 29 de setiembre, antes de la distribución del material correspondiente a Lima Metropolitana, programada para el 2 de octubre.

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