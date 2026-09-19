Madres y padres de familia, junto a profesores de la institución educativa emblemática Carlos Augusto Salaverry de Sullana, encararon a un grupo de congresistas que llegó a dicho plantel. Les señalaron que están cansados de tantas promesas y exigieron hechos concretos, como la culminación de la obra para que los 1200 alumnos, quienes estudian desde hace 11 años en otro colegio en malas condiciones, puedan retornar a sus aulas.

HECHOS. La mañana de ayer, los parlamentarios Henry Albañil Carmona, Paola Martínez Paitán y Félix Chang Apuy llegaron a dicho colegio que viene funcionando en la parte posterior de la institución educativa Amauta para verificar las condiciones en que estudian.

Tras un recorrido por un ambiente en mal estado, donde los alumnos llevan sus talleres técnicos, el profesor Ramón Cornejo Chumacero, subdirector del colegio, encaró a los congresistas y les señaló que no quieren más promesas, sino hechos concretos para la culminación del plantel, ya que han pasado 11 años escuchando los mismos compromisos de varios congresistas y ministros que han llegado y nunca cumplieron.

“Esas palabras, siempre nos han dicho, que van a trasladar (al Pronied o a otras instituciones), esas palabras ya no queremos. Son 11 años y 10 gobiernos que han pasado. ¿Cuántos ministros y congresistas han llegado y nos han dicho lo mismo? Queremos creer en ustedes y ahorita tienen una responsabilidad de devolverle la credibilidad de sus autoridades a esta comunidad. Nuestros estudiantes están esperando esta obra que nos ofrecieron, porque es una obra que se la ganó por su prestigio el Salaverry como colegio emblemático, gracias a la excelencia educativa que se brindaba”, dijo Cornejo frente a los congresistas.

Ante esto, el legislador Henry Albañil les señaló que la obra del Salaverry se reiniciaría entre febrero a mayo del 2027. “Ya se han visto las cuestiones contractuales y los plazos para que se culminen los términos de lo que sería el quinto saldo de obra y que ya está definido su presupuesto. (...) Aquí no venimos a engañar a la población. Incluso, el director (del Pronied) estará aquí el miércoles con mi persona. (...) El colegio Salaverry que tanto desean se va a realizar sí o sí entre el mes de febrero y mayo de 2027. Ahí se empezaría a reiniciar las obras de ejecución”, señaló el congresista Albañil.