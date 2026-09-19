Las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional del Norte y el Comando Unificado Pataz (Cupaz), ejecutaron la operación “Camilo” en la provincia de Pataz, La Libertad, donde incautaron más de mil explosivos y seis fusiles de cañón largo y corto, informó el Ministerio de Defensa.

Durante la intervención también fueron decomisadas 510 municiones de calibres .22, 5.56 y 9 mm, dos pistolas, 15 cargadores, ocho fardos de cordón detonante y diverso equipamiento táctico. El operativo se realizó en una bocamina del anexo La Porfía.

En la acción participaron efectivos de la Policía Nacional pertenecientes a la DIVOPUS, DIVITIAME y DIRINCRI, además de representantes de Indecopi y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC).

Todo el material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que realizará las investigaciones correspondientes por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas y explosivos.

La intervención forma parte de las acciones de control territorial que desarrolla el Cupaz para detectar armamento, municiones y explosivos cuya posesión no cuente con autorización.

El Ministerio de Defensa señaló que mantendrá operaciones sostenidas de control territorial en Pataz, mediante el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas, la Policía y otras entidades competentes, bajo el marco legal vigente y con respeto a los derechos fundamentales de la población.

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