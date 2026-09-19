Más de 100 familias de las manzanas A, B y C del asentamiento humano Los Médanos, en el distrito de Castilla, reclaman por el desabastecimiento de agua potable, servicio con el que no cuentan desde hace meses. Pese a que la EPS Grau anunció la reposición del suministro, hasta la fecha los vecinos continúan sin acceder al recurso hídrico.

CLAMOR. La falta de agua en el sector se ha convertido en un grave problema para decenas de familias, quienes se ven obligadas a comprar el líquido elemento a diario para cubrir sus necesidades básicas. A pesar de que muchos continúan pagando sus recibos mensualmente, el servicio no llega a sus viviendas.

“A los señores de la EPS Grau, ¿se imaginan el dolor que nosotros sentimos al agacharnos a recoger el agua, si es que llegara el agua? Porque nunca nos llega, ya tenemos con esto años con este problema. Agua hay, la cosa es que no hay fuerza para que llegue a nuestros domicilios. Yo, de 67 años, imagínense que tenga que cargar un balde desde la otra manzana a mi casa, es una injusticia”, dijo María Mejía.

Asimismo, los pobladores señalaron que este clamor es diario y que cargar baldes desde otras zonas afecta severamente su salud, en especial la de las personas de la tercera edad. Además, comprar el recurso hídrico implica un gasto adicional que apenas les dura de dos a tres días, sumado al pago del recibo emitido por la EPS Grau.

Por su parte, otros vecinos indicaron que han decidido dejar de cancelar el recibo debido a la falta del servicio y a la poca atención de sus reclamos ante la EPS Grau. Señalaron también que la entidad se comprometió a restablecer la distribución en las siguientes horas; sin embargo, ha transcurrido casi una semana desde dicho acuerdo y hasta el momento no llega ni una sola gota de agua.