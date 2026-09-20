Sporting Cristal derrotó 3-1 a Atlético Grau por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 y sumó tres puntos importantes en su objetivo de mantenerse en la pelea por el título. El encuentro se disputó en el estadio Alberto Gallardo, donde los hinchas celestes acompañaron al equipo.

El conjunto rimense abrió el marcador rápidamente. A los 2 minutos, Rafael Lutiger apareció para marcar el 1-0 y darle ventaja al cuadro local, que mantuvo el control del partido durante buena parte de la primera etapa.

A los 25 minutos, Luis Iberico amplió la diferencia y puso el 2-0 para Sporting Cristal. Sin embargo, Atlético Grau reaccionó antes del descanso y Adrián Fernández descontó a los 44 minutos con un remate de sombrerito, dejando el marcador 2-1 al término del primer tiempo.

Cristal volvió a golpear apenas iniciado el complemento. A los 49 minutos, Michael Hoyos marcó de cabeza el 3-1.

Con este resultado, Sporting Cristal alcanzó los 19 puntos y escaló momentáneamente al segundo lugar del Torneo Clausura. En el segundo tiempo también ingresó Raúl Ruidíaz, quien intentó sorprender con algunos remates desde fuera del área, aunque sin encontrar el gol.

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