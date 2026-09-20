En un trabajo conjunto y articulado en favor de la seguridad ciudadana, el Serenazgo de Amarilis y la Policía Nacional del Perú lograron la intervinieron a tres personas presuntamente vinculadas al delito de “marcaje, en la jurisdicción de Jancao, en el distrito de Amarilis.

Durante la intervención, los agentes habrían encontrado armas en poder de los intervenidos, quienes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las investigaciones y diligencias de ley.

Las autoridades determinarán, en el marco de las investigaciones, las responsabilidades que correspondan conforme a la normativa vigente. Hasta el cierre de este reporte, lo tres intervenidos aun no eran identificados.