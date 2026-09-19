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En el Punto Focal La Esperanza, reciente viernes desarrollaron el 7.° Taller de Intervención de Saberes Productivos, para la población de este sector junto a los adultos mayores, teniendo como tema central la medicina tradicional. Evento promovido por la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Amarilis

Durante la jornada, los adultos mayores compartieron sus conocimientos, experiencias y prácticas ancestrales relacionadas con el uso tradicional de plantas como la manzanilla, ruda, eucalipto, entre otras, contribuyendo al intercambio de saberes y a la preservación de nuestras costumbres.

“Esta actividad forma parte de las acciones orientadas al cumplimiento de las metas del Sello Municipal, promoviendo espacios de participación, aprendizaje y reconocimiento de los conocimientos que nuestros adultos mayores conservan y transmiten a las nuevas generaciones”, refirió el alcalde Roger Hidalgo.

Tras sostener que seguirán valorando las tradiciones y los saberes de quienes, con su experiencia y memoria, contribuyen a construir nuestra comunidad.