Wenister Alvarado, fue sentenciado por un juez por el delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de tocamientos indebidos en agravio de una menor de iniciales E.R. (4). Una medida coercitiva que fue lograda por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, a través de la fiscal adjunta provincial, Ventura Alvarez,

Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2025, entre las 16:11 y 16:22 horas aproximadamente, al interior de una vivienda ubicada en el A. H. Nuevo Horizonte, distrito de Rupa Rupa. El condenado, quien era bisabuelo de la menor, aprovechó la ausencia de otros adultos para realizar tocamientos indebidos a la niña.

La menor, le identifico como “Papá Lino”. El hecho fue revelado por la menor esa misma tarde a su madre, lo que permitió la intervención policial y su detención.

ELEMENTOS PROBATORIOS

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó diversos elementos probatorios, entre ellos la entrevista única en prueba anticipada, pericias psicológicas, inspección técnico-policial y registros de cámaras de videovigilancia, los cuales fueron valorados por el Juzgado.

Mediante la Sentencia, el órgano jurisdiccional condenó a Wenister Alvarado a 9 años y 4 meses de pena privativa de libertad efectiva, además del pago de la reparación civil correspondiente.

El Ministerio Público reafirma su compromiso de proteger a niñas, niños y adolescentes y de perseguir los delitos que vulneran su integridad sexual, mediante una actuación fiscal orientada a garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.