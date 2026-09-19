Huamalíes exige avances en obras y compromisos pendientes ante el Gobierno Regional

El Programa de Alimentación Escolar del Midis realiza un riguroso proceso de vigilancia y liberación de alimentos para garantizar los más altos estándares de calidad e inocuidad en 3373 escuelas públicas de Huánuco. Los especialistas del programa efectúan evaluaciones físico-sensoriales de los productos bajo normativas de Sanipes, Digesa y Senasa, además de supervisar las condiciones físico-sanitarias de los almacenes y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento por parte de los proveedores.

Asimismo, se exhortó a los Comités de Alimentación Escolar (CAE) de cada institución educativa a reforzar estas buenas prácticas al recibir los insumos. Para preservar las condiciones sanitarias hasta su consumo, los espacios de acopio deben mantenerse limpios, ventilados, iluminados, libres de plagas y con los productos correctamente separados del piso y las paredes mediante el uso de mesas o tarimas.