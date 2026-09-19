Entre 5.000 y 6.000 bodegas podrían cerrar en Perú durante 2026, según una estimación del Centro de Estudios de la Mype difundida por la Asociación de Mujeres Bodegueras (Agremub).

La organización atribuye este escenario principalmente a la criminalidad, las extorsiones y los efectos económicos asociados con El Niño. De concretarse la proyección, el número de cierres prácticamente duplicaría los poco más de 3.000 establecimientos que, según el mismo gremio, dejaron de operar durante 2025.

La cifra debe entenderse como una proyección del sector y no como un registro oficial de cierres ya producidos durante 2026.

Agremub pide acelerar medidas frente a extorsiones

Agremub expresó su respaldo a los lineamientos de la Política General de Gobierno 2026-2031, pero pidió que las medidas vinculadas con seguridad y protección de las unidades económicas se implementen con rapidez.

La política fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 127-2026-PCM, publicado el 5 de septiembre, y establece como primer eje reducir la inseguridad que afecta la vida, la integridad y las actividades económicas de la población.

Uno de sus lineamientos plantea específicamente reducir la afectación de personas y unidades económicas por delitos violentos, extorsión y criminalidad organizada.

“Es un paso necesario, pero se requieren acciones concretas y rápidas para frenar esta ola de inseguridad”, señaló Carla Campos, presidenta de Agremub, al comentar las prioridades incluidas en el documento.

La inseguridad frena a más de la mitad de las microempresas encuestadas

La preocupación del gremio coincide con un estudio elaborado por Ipsos Perú por encargo de ComexPerú, presentado en septiembre de 2026.

La investigación, denominada “Empresas y Estado: diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, recogió información de 1.004 empresas a nivel nacional entre el 14 de enero y el 17 de febrero de este año.

Según sus resultados, 52% de las microempresas encuestadas identificó la inseguridad como su principal obstáculo para crecer. Entre pequeñas y medianas empresas, la proporción fue de 53%, mientras que entre las grandes empresas llegó a 66%.

Estos porcentajes corresponden a empresas formales consultadas por Ipsos y no deben extrapolarse automáticamente a la totalidad de negocios del país.

El Niño Costero ya se encuentra bajo alerta

El segundo factor señalado por Agremub es el impacto climático.

A diferencia de la formulación inicial del gremio sobre la “llegada” del Fenómeno El Niño, la Comisión Multisectorial ENFEN mantiene actualmente el estado de Alerta de El Niño Costero.

En su comunicado del 14 de septiembre de 2026, ENFEN señaló que el evento continuaría hasta mediados del otoño de 2027 y que entre septiembre de 2026 y enero de 2027 existe la mayor probabilidad de que alcance una magnitud extraordinaria.

Para el trimestre septiembre-noviembre se prevén temperaturas del aire muy por encima de lo normal en la costa y lluvias superiores a lo habitual principalmente en la costa norte, con episodios que podrían aumentar desde noviembre.

ENFEN recomienda que autoridades y actores económicos adopten medidas de prevención considerando los escenarios de riesgo vigentes.

Bodegas advierten dificultades para acceder a financiamiento

Agremub también señala que el acceso al crédito formal continúa siendo una de las principales dificultades del sector.

El gremio sostiene que una parte importante de las bodegas no consigue financiamiento bancario y que esta situación puede empujar a pequeños comerciantes hacia mecanismos informales de crédito.

Carla Campos planteó que se evalúen mecanismos de garantías que faciliten el acceso de pequeños negocios al sistema financiero formal.

Sin embargo, la cifra específica difundida por el comunicado —según la cual 88% de las bodegas no accede a créditos bancarios— no pudo ser corroborada en una fuente pública independiente o en un documento metodológico accesible del Centro de Estudios de la Mype. Por ello, conviene no utilizar ese porcentaje como dato consolidado hasta contar con su fuente original.

El Gobierno incluye productividad y gestión de riesgos entre sus ejes

La Política General de Gobierno 2026-2031 aprobada este mes contiene cinco ejes.

Además de seguridad ciudadana, incluye reducir la vulnerabilidad de la población y de las actividades económicas frente a desastres y cambio climático, así como elevar la productividad del país con empleo formal e integración económica.

El documento tiene aplicación para las entidades del Poder Ejecutivo y, dentro de sus competencias, para gobiernos regionales y locales.

Agremub considera que esas prioridades coinciden con problemas que enfrentan los pequeños comercios, aunque plantea acelerar su ejecución y mantener espacios de diálogo con las organizaciones del sector.

Por qué las bodegas son sensibles a estos riesgos

Las bodegas suelen operar con márgenes reducidos, inventarios de rotación rápida y una relación directa con consumidores de barrio.

Interrupciones en abastecimiento, mayores costos logísticos, daños por lluvias o inundaciones, extorsiones y restricciones de acceso al crédito pueden afectar con mayor intensidad a negocios con menor capacidad financiera.

Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios de la Mype, ha señalado públicamente que el número de cierres podría prácticamente duplicarse respecto de 2025 y ha vinculado esa proyección con criminalidad, crédito informal y riesgos asociados a El Niño.