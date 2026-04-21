Aunque muchas empresas inician el año con planes estratégicos definidos, una gran parte no logra cumplir sus objetivos. Según especialistas, el problema no radica en la estrategia, sino en la falta de ejecución, seguimiento y toma de decisiones oportunas durante los primeros meses del año.

El cierre del primer trimestre representa un momento decisivo para las organizaciones, ya que permite evaluar si las metas establecidas avanzan según lo previsto o si existen desviaciones que podrían afectar los resultados anuales.

“Muchas empresas creen que tener un plan es suficiente. Pero sin indicadores claros, seguimiento disciplinado y espacios de decisión estratégica, la ejecución simplemente no ocurre”, afirmó Lorena León, especialista en alineación de estrategia, finanzas y talento, y fundadora de SUMMA TALENTO.

Diversos estudios internacionales indican que hasta el 70% de las estrategias fracasan en la ejecución, principalmente por debilidades en la gestión y no por falta de visión.

Los cinco errores más comunes tras el primer trimestre

Especialistas identifican cinco fallas recurrentes que afectan el desempeño empresarial después de los primeros meses del año:

Medir resultados sin gestionar con KPIs: Contar con indicadores no garantiza resultados si no se utilizan para tomar decisiones. Esto provoca que los problemas se detecten cuando ya han impactado el negocio. No realizar forecast o proyecciones: Operar sin previsiones actualizadas limita la capacidad de anticiparse a cambios del mercado. Como resultado, las decisiones se toman tarde y se pierden oportunidades. Estrategias que no se traducen en acciones operativas: En algunos casos, los planes estratégicos no se convierten en tareas concretas para cada área, generando desconexión entre la dirección y la operación. Falta de disciplina en el seguimiento: Sin rutinas de revisión periódica —como reuniones estratégicas o análisis de indicadores— las desviaciones se acumulan y afectan los resultados anuales. Ausencia de un comité consultivo estratégico: Muchas empresas, especialmente familiares o en crecimiento, no cuentan con espacios formales para analizar información y tomar decisiones estratégicas, lo que genera respuestas reactivas y menos eficientes.

El primer trimestre como punto de ajuste estratégico

De acuerdo con la especialista, las organizaciones que logran resultados sostenibles no solo planifican, sino que establecen mecanismos permanentes de evaluación y toma de decisiones.

“Las empresas que logran resultados sostenibles cuentan con espacios de gobierno, como comités consultivos, donde se analizan indicadores, se cuestiona la estrategia y se toman decisiones con mayor claridad”, explicó León.

El cierre del primer trimestre es considerado un punto de quiebre que permite identificar ajustes necesarios antes de que el impacto negativo se prolongue durante el resto del año.

Acciones clave para evitar pérdidas durante el año

Especialistas recomiendan realizar ajustes estratégicos en este periodo para fortalecer la ejecución empresarial y reducir riesgos.

Entre las acciones sugeridas se encuentran:

Recalibrar los indicadores clave de desempeño (KPIs)

Ajustar las proyecciones financieras (forecast)

Revisar la estrategia general

Alinear equipos con objetivos claros

Implementar espacios formales de toma de decisiones

Los expertos advierten que postergar estos ajustes hasta el segundo semestre puede reducir significativamente las probabilidades de cumplir las metas anuales.