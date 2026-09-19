Voces del Sol presentará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre “América”, su nueva producción coral y escénica, en el Gran Teatro Nacional (GTN), en San Borja.

Las funciones están programadas para el sábado 19 a las 8:00 p.m. y el domingo 20 a las 4:30 p.m., según la programación oficial del teatro. Las entradas se encuentran a la venta mediante Teleticket.

Un recorrido musical por América

“América” combina música coral, actuación, movimiento escénico y una orquesta de cámara en vivo. La puesta en escena parte de historias vinculadas con la migración, la memoria, la identidad y la búsqueda de nuevos comienzos.

El Gran Teatro Nacional señala que la producción contará con 140 niños y jóvenes de Voces del Sol. La trama sigue a seis viajeros que se embarcan rumbo a un lugar denominado “Nueva América”, mientras las voces del coro acompañan el recorrido.

El repertorio incluye obras y canciones asociadas a artistas de distintos países del continente, entre ellos Los Prisioneros, Charly García, Natalia Lafourcade, Mercedes Sosa, Calle 13, Juan Luis Guerra, Silvio Rodríguez y Lin-Manuel Miranda, de acuerdo con la información difundida sobre el montaje.

Emanuel Soriano, Brigitte Jouanette y Pold Gastello se suman al montaje

La dimensión teatral contará con la participación de los actores Emanuel Soriano, Brigitte Jouanette y Pold Gastello, quienes se incorporan a la propuesta musical del coro.

La dirección musical está a cargo de Claudia Rheineck, fundadora y directora de Voces del Sol. El Gran Teatro Nacional consigna a Paola Vicente en la dirección escénica y dramaturgia, mientras que Raúl Romero tiene a su cargo la dirección coreográfica.

La propuesta comienza con referencias a sonidos peruanos y continúa por distintas tradiciones musicales de América Latina hasta incorporar elementos del gospel estadounidense, según la presentación difundida por la producción.

Voces del Sol y su paso por el Mundial de Coros

Voces del Sol llega a esta producción después de haber alcanzado en 2024 la etapa final de Sing for Gold – The World Choral Cup, realizado en Calella, Barcelona.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó entonces que la agrupación peruana llegó al podio y obtuvo reconocimientos de oro en las categorías de folklore y pop. El coro avanzó a la Copa Mundial junto con otras dos agrupaciones, por lo que quedó entre los tres finalistas de la competencia.

La Universidad Nacional de Música precisó que Voces del Sol compitió frente a 55 coros de distintos países y obtuvo dos medallas de oro.

Videos del coro alcanzaron repercusión internacional

En las semanas previas a “América”, interpretaciones utilizadas durante la preparación del espectáculo comenzaron a circular en redes sociales.

Una de ellas fue la versión coral de “¿Por qué no se van?”, tema de la agrupación chilena Los Prisioneros. La interpretación tuvo repercusión en Chile y llegó a espacios informativos de ese país. Medios peruanos también reportaron la expansión del video en redes sociales.

Otra de las secuencias difundidas muestra a los integrantes del coro recreando el sonido de una tormenta únicamente mediante movimientos y sonidos corporales. Claudia Rheineck señaló a El Comercio que ese contenido había superado los 30 millones de visualizaciones en sus redes.

“Primero Chile abrazó nuestra interpretación de Los Prisioneros y luego la lluvia comenzó a viajar por toda Latinoamérica”, manifestó Rheineck en declaraciones difundidas por la producción.

Entradas para “América” en el Gran Teatro Nacional

El Gran Teatro Nacional informa que las localidades tienen precios que van desde S/47 hasta S/222, según la zona elegida. El espectáculo tiene una edad recomendada de 5 años a más.

El teatro se encuentra en la avenida Javier Prado Este 2225, San Borja. La estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima está ubicada a menos de 100 metros del recinto.