Roberto Bolaño habló durante décadas de literatura, poesía, escritores, viajes, premios, éxito y del propio oficio de escribir. Ahora, buena parte de esas conversaciones ha sido reunida en “Notas para una autobiografía. Entrevistas (1975-2003)”, volumen publicado por Alfaguara en 2026.

El libro reúne una selección de entrevistas concedidas por Bolaño entre 1975 y 2003, desde sus años de formación como joven poeta en Ciudad de México hasta la etapa final de su vida, cuando su obra ya había obtenido reconocimiento internacional.

Según la nota de los editores, el criterio de selección no fue reunir todas las entrevistas disponibles, sino escoger aquellas conversaciones en las que el escritor desarrolla con mayor profundidad sus ideas, obsesiones, contradicciones y experiencias literarias.

Del joven poeta al narrador reconocido

Las primeras entrevistas muestran a un Bolaño todavía estrechamente vinculado con la poesía y con una postura combativa frente al panorama literario de su época.

La primera conversación incluida corresponde a 1975, cuando el escritor era un joven poeta chileno radicado en México y participaba en actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de ese país.

A medida que avanzan los años aparece otra faceta: el narrador, el lector constante y el autor que comienza a reflexionar con mayor distancia sobre el estilo, el riesgo literario, la disciplina y las condiciones materiales del trabajo de escribir.

La propia editorial describe el volumen como un recorrido simultáneamente “biográfico e intelectual” por la evolución del autor.

Bolaño habla del oficio de escribir

Uno de los ejes que atraviesa el libro es la literatura entendida como trabajo y como forma de vida.

En las conversaciones reunidas, Bolaño reflexiona sobre la escritura diaria, sus lecturas, los autores que admiraba y las tradiciones literarias con las que dialogaba.

También aparece su relación ambivalente con los premios, el reconocimiento público y la posteridad.

En las entrevistas de los últimos años, el escritor ya habla desde una posición muy distinta a la del joven poeta de la década de 1970, pero conserva una mirada crítica frente al éxito literario. La sinopsis oficial destaca precisamente que relativiza el reconocimiento y vuelve una y otra vez a la literatura como centro de sus preocupaciones.

Una autobiografía construida mediante entrevistas

El título del libro no responde a una autobiografía tradicional.

Bolaño no escribió un relato cronológico de su propia vida para este volumen. Son sus respuestas en distintos momentos las que, al leerse juntas, terminan formando una suerte de retrato fragmentario.

Los editores señalan que la selección incluye conversaciones publicadas originalmente en medios españoles, americanos y europeos y también tres entrevistas televisivas realizadas en Chile durante viajes del autor a su país natal.

Ese carácter fragmentario permite encontrar cambios de opinión, contradicciones y temas que reaparecen a lo largo de casi treinta años.

El resultado es una aproximación a Bolaño construida fundamentalmente a través de su propia voz y no mediante una interpretación biográfica externa.

Las entrevistas también funcionan como guía de lectura

Para los lectores de obras como Los detectives salvajes, 2666, Estrella distante o Amuleto, las conversaciones ofrecen claves sobre las preocupaciones literarias que atravesaron su narrativa.

Bolaño habla recurrentemente de poesía, escritores latinoamericanos, viajes, violencia, exilio, lectura y del vínculo entre literatura y experiencia.

Por ello, el volumen puede leerse de manera cronológica para seguir su evolución, pero también de forma fragmentaria, buscando entrevistas relacionadas con determinados libros, autores o etapas.

La edición oficial plantea precisamente esas dos posibilidades de lectura: como una conversación prolongada en el tiempo o como un conjunto de piezas a las que el lector puede regresar de forma independiente.

Mario Vargas Llosa y Pedro Almodóvar sobre Bolaño

La recepción de la obra de Roberto Bolaño trascendió ampliamente el ámbito latinoamericano después de su muerte en 2003.

Entre quienes destacaron públicamente su trabajo figura Mario Vargas Llosa, quien sostuvo que el fenómeno creado alrededor del escritor ayudó a potenciar el reconocimiento de una obra en la que ya existían originalidad y calidad.

Por su parte, el cineasta español Pedro Almodóvar ha manifestado su admiración tanto por las novelas extensas de Bolaño como por sus cuentos.

Estas valoraciones forman parte de la recepción crítica que acompaña actualmente a varias ediciones de sus libros.

Un volumen de 448 páginas publicado por Alfaguara

“Notas para una autobiografía. Entrevistas (1975-2003)” fue publicado en 2026 por Alfaguara, sello de Penguin Random House.

La edición impresa tiene 448 páginas y el ISBN 978-84-204-5636-2.

Penguin presenta el libro como una oportunidad de acercarse a Bolaño sin el filtro directo de una biografía o una reconstrucción crítica y observar cómo el propio autor modificaba, defendía o discutía sus ideas con el paso de los años.

A más de veinte años de su muerte, el volumen permite regresar a una voz que sigue formando parte de la discusión sobre literatura latinoamericana contemporánea.