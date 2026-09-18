Con más de 30 años de trayectoria, La Isla Escondida mantiene una propuesta centrada en la cocina marina y criolla peruana, con una carta que combina ceviches, pescados, mariscos y preparaciones tradicionales.

El restaurante apuesta por ingredientes seleccionados, porciones generosas y recetas que buscan conservar sabores reconocibles de la gastronomía peruana, tanto en sus opciones marinas como en sus platos criollos.

Ceviches y platos marinos de La Isla Escondida

Entre las alternativas de la carta se encuentra el Ceviche Atrevido, preparado con pescado, langostinos, pulpo, calamar, conchas de abanico, caracol y conchas negras, acompañado de una crema de rocoto.

La propuesta incluye además más de diez opciones de ceviches y diferentes dúos, que permiten combinar estas preparaciones con platos como el arroz con mariscos.

Para quienes buscan preparaciones calientes, el menú incorpora el Chupe de Camarones, elaborado con colitas de camarón, arroz, habas, choclo, huacatay, leche y huevo.

De la lasagna de mariscos a los clásicos criollos

También destacan la Lasagna de Mariscos y el Pescado Primera Edición, un filete relleno de camarones, alcachofa y pulpa de cangrejo, gratinado con tres quesos.junto con preparaciones de pescado relleno con camarones, alcachofa y pulpa de cangrejo, gratinadas con una combinación de quesos.

La carta también incorpora platos representativos de la cocina peruana, como el arroz con pato y el cabrito a la norteña, además de piqueos y distintas combinaciones pensadas para compartir.

De esta manera, la oferta busca atender tanto a quienes prefieren pescados y mariscos como a quienes se inclinan por preparaciones tradicionales de la cocina criolla.

Una propuesta familiar con más de tres décadas

A lo largo de más de tres décadas, La Isla Escondida ha desarrollado una propuesta de carácter familiar, con preparaciones orientadas a preservar sabores vinculados con la cocina peruana tradicional.

Su trayectoria le ha permitido acompañar a distintas generaciones de comensales y mantener presencia dentro de la oferta gastronómica de Lima.

Actualmente, el restaurante cuenta con locales en Surquillo, en Marie Curie 108, La Calera, y en La Molina, en la avenida Javier Prado Este 5370.

Ambas sedes atienden de lunes a domingo, de 10:30 a.m. a 5:30 p.m.