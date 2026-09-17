Terraza Lima Club cumple su primer año de funcionamiento en el Centro Histórico de Lima con una propuesta que combina gastronomía, coctelería de autor, música y eventos temáticos frente a la Plaza de Armas.

El espacio abrió el 25 de julio de 2025 dentro del Club de la Unión y ocupa parte de un ambiente histórico del edificio, adaptado para funcionar como rooftop y restaurante.

Durante 2026, Terraza Lima Club fue incluido entre los nominados a Mejor Rooftop en los Premios Somos, categoría en la que compitió junto con otros locales de Lima.

Un rooftop dentro del Club de la Unión

Terraza Lima Club funciona en el histórico Club de la Unión, institución ubicada junto a la Plaza de Armas de Lima.

El acceso reportado por distintas plataformas se encuentra en el entorno de Jirón de la Unión 364 / Pasaje Santa Rosa 123, en el Centro Histórico.

La propuesta aprovecha la ubicación elevada del edificio para ofrecer una vista directa hacia la Plaza Mayor y parte del entorno monumental del Centro de Lima.

El proyecto implicó recuperar y adaptar un antiguo ambiente del club que permaneció sin uso durante años, conservando elementos arquitectónicos originales y sumando iluminación, acabados y una terraza exterior.

Gastronomía, coctelería y eventos

La oferta de Terraza Lima Club gira alrededor de cocina peruana y coctelería de autor.

Su propuesta aparece también en guías de bares de Lima, donde es descrita como una experiencia de gastronomía y coctelería con vista al Centro Histórico.

Además del servicio regular, el espacio organiza actividades musicales, celebraciones y eventos temáticos durante los fines de semana.

Según información proporcionada por sus fundadores, parte de esta agenda incluye presentaciones de DJs, intervenciones artísticas y noches en las que se propone un código de vestimenta particular.

Primer aniversario

El primer aniversario fue celebrado en julio de 2026 con una actividad que reunió, según los organizadores, a cerca de 300 invitados.

La programación incluyó un desfile de modas y una presentación musical en vivo.

Ese mismo año, Terraza Lima Club fue seleccionado como uno de los diez nominados a Mejor Rooftop en los Premios Somos 2026.

La organización de esos premios señaló que los nominados fueron escogidos mediante un panel de periodistas y especialistas, mientras que la elección de ganadores se realizó mediante voto popular.

Una agenda que seguirá sumando noches temáticas

Los responsables de Terraza Lima Club señalan que el proyecto busca continuar ampliando su programación con actividades vinculadas con música, gastronomía y entretenimiento.

Clever Peláez Carrasco, cofundador del espacio, indica que una de las líneas del proyecto es generar encuentros entre público, marcas y proyectos diversos.

Por su parte, Celiz Villanueva Rivera, también identificado por la organización como uno de sus fundadores, señala que el concepto busca combinar celebración, experiencias sociales y programación temática.

Entre las próximas fechas anunciadas por el establecimiento figura una programación especial por Halloween, el 31 de octubre, cuyos detalles serán comunicados posteriormente.