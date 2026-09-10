Fundo Restaurante presenta en Ica una selección de siete platos de su carta recomendados para setiembre, entre preparaciones calientes, pescados, carnes y recetas tradicionales de la gastronomía peruana.

La propuesta incluye el Chupe del Fundo, parihuela, caldo de gallina, anticuchos, pescado al curry, lomo saltado y ají de gallina. El establecimiento atiende de martes a domingo, de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Chupe, parihuela y caldo de gallina entre las opciones

Uno de los platos destacados es el Chupe del Fundo, elaborado con pallares verdes, langostinos y una preparación propia de la casa.

La lista continúa con la parihuela, sopa a base de pescado y mariscos, y el caldo de gallina, servido con fideos, papa amarilla, huevo duro, limón y cebolla china. La selección corresponde a las recomendaciones difundidas por el restaurante para setiembre de 2026.

Los anticuchos completan el grupo de preparaciones de sabor más tradicional: brochetas de corazón de res en salsa anticuchera acompañadas de papas doradas y choclo.

Pescado al curry, lomo saltado y ají de gallina

Para quienes prefieren una alternativa con pescado, la propuesta incluye el Pescado al Curry de Mama Irene, preparado con una salsa suave de curry y vegetales salteados en aceite de oliva.

También aparecen dos platos ampliamente asociados con la cocina peruana: lomo saltado y ají de gallina. Ambos forman parte de la carta regular del establecimiento y completan las recomendaciones del mes.

La oferta del restaurante combina cocina peruana, regional y marina. Una publicación previa de Diario Correo ya había destacado entre sus preparaciones la carapulcra con sopa seca, el chicharrón de panceta, el ají de gallina y platos a base de arroz y pato.

Caballo de paso y bailes típicos los fines de semana

Además de la comida, el local cuenta con amplias áreas verdes y una propuesta orientada a visitas familiares.

Según la información difundida por el establecimiento, los sábados y domingos desde el mediodía se realizan presentaciones de caballo peruano de paso y bailes típicos. También dispone de juegos inflables infantiles y una carta de coctelería.

La presencia del caballo de paso y los espectáculos de danza ya forma parte de la propuesta habitual del restaurante en Ica, según publicaciones anteriores sobre el establecimiento.

¿Dónde queda Fundo Restaurante en Ica?

El restaurante dispone de acceso por Residencial La Angostura, en la zona de Calle Los Girasoles con Prolongación Las Poncianas, y otro ingreso por Pasaje Los Ángeles, en San Joaquín, de acuerdo con la información publicada por el propio establecimiento y plataformas gastronómicas.

Las reservas pueden realizarse al 977 860 672 o mediante Mesa 24/7. La plataforma registra un precio promedio referencial de S/80 por persona, cifra que puede variar según el consumo.