Café de la Paz Restaurante Bistró, ubicado en Miraflores, presenta su Timbal de Langostinos como recomendación del chef para esta temporada.

La preparación combina fetuccini al dente, langostinos, salsa americana, bisque, crema y parmesano, con una propuesta que busca resaltar sabores marinos y contrastes de textura.

Langostino jumbo y bisque casero como protagonistas

El plato tiene como ingrediente central al langostino jumbo, utilizado para aportar mayor presencia de sabor en la preparación.

A este se suma un bisque de langostinos elaborado en casa a fuego bajo, que concentra los sabores y sirve como base para intensificar el perfil de la salsa.

El ajo y el cognac completan la parte aromática del plato.

Fetuccini, parmesano y gratinado final

El Timbal de Langostinos se caracteriza por una textura cremosa, mientras que el fetuccini al dente aporta firmeza.

El parmesano y la salsa americana refuerzan la intensidad del conjunto, mientras que el gratinado final forma una capa crocante que añade contraste.

La propuesta está orientada a quienes disfrutan de las pastas y los mariscos.

El chef recomienda acompañarlo con vino blanco

Como sugerencia de maridaje, el restaurante recomienda acompañar el plato con una copa de vino blanco.

La combinación busca equilibrar la cremosidad de la pasta y la intensidad del bisque y los langostinos.

¿Dónde probar el Timbal de Langostinos?

Café de la Paz está ubicado en Calle Lima 351, Miraflores, a espaldas de la Municipalidad.

El restaurante atiende de lunes a sábado de 8:30 a. m. a 12:00 a. m. y los domingos hasta las 11:00 p. m.