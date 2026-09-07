El festival gastronómico Sabores del Norte está de vuelta. Este evento es una celebración que pone en valor las tradiciones y cultura culinaria del distrito de Catacaos, considerada “Capital de la Gastronomía Tradicional de la Región Piura”.

La Heroica Villa se prepara para recibir a las familias, visitantes y turistas en la XII edición programada para los días 25, 26 y 27 de setiembre, en el perímetro de la plaza de armas, donde se brindará lo mejor de la culinaria norteña y nacional.

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COCINERA

Este año se rendirá homenaje a doña Josefa Sosa Risco, más conocida como “Doña Chepita”, destacada representante de la gastronomía tradicional, que por generaciones ha servido como soporte para que nuestra cocina esté en los ojos del Perú y el mundo.

A través de su picantería el Ganso Azul, doña Josefa, con sus 90 años a cuestas, sigue haciendo degustar a los comensales de la sabrosa sopa de pata de toro y la ronda Ganso azul, platillos emblemáticos para los amantes de la buena cocina.

Cabe resaltar que doña Josefa Sosa es un ejemplo a seguir de los futuros cocineros de nuestra gastronomía. Ella y su familia están dedicados a crear platillos exquisitos para el mejor paladar.

Además, como buenos cataquenses, no se puede dejar de saborear un buen ceviche, parihuelas, chupe, atamalado, malarrabia, arroz con pato, sopa de novios, mariscos en todas sus preferencias.

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DEL EVENTO

El festival es organizado por la Municipalidad de Catacaos, de la mano con la Asociación de restaurantes y picanterías Villa Heroica, uniendo esfuerzos para fortalecer y promover la identidad gastronómica.

Las familias y turistas, como todos los años, disfrutarán de los auténticos sabores del norte, donde además habrá música para todos los gustos con artistas locales y regionales.

Serán tres días para compartir nuestras costumbres y celebrar con orgullo la riqueza gastronómica de Catacaos.