En los ambientes de la Concha Acústica comenzó la feria gastronómica “Ak, Komer 2026” donde el sabor y la identidad de la cocina piurana está presente con una diversidad de platillos, gracias a las técnicas y tradiciones de los cocineros de nuestra tierra.

Serán tres días de disfrute de la mejor gastronomía peruana, donde además participan expositores del norte peruano, como Chiclayo, Tarapoto, Trujillo, Chimbote, Cajamarca, La Libertad y de nuestra región.

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BUEN AMBIENTE

Y, por si fuera poco, hay show cookings de los platos emblemáticos de Piura: sopa de novios, la malarrabia y el seco de chabelo, además de música variada, concursos, premios y muchas sorpresas.

El evento cuenta con el respaldo de la MPP, DIRCETUR, Indecopi, UCV, CETURGH Perú, Colegio Gastronómico del Perú y Pro Loja Ecuador y en cuya inauguración hubo baile de marinera con caballos de paso y diversas danzas del norte.

Hubo potajes con ceviche de conchas negras traídas desde la región trujillana, desde Tarapoto, el Huarapo ofrece sus juanes y sus bebidas ancestrales, la mixtura de los platos cajamarquinos y la deliciosa carne seca con chifles llegados desde el Km 50.