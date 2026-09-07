La cervecería peruana 7 Vidas, de Master Brew S.A.C., obtuvo 20 reconocimientos internacionales en un periodo de 30 días tras su participación en la Copa Guaraní de Cervezas 2026, en Paraguay, y la Copa Cervecera Mitad del Mundo 2026, en Ecuador.

Entre los principales resultados figuran los títulos de Mejor Cervecería Internacional, Mejor Cervecería de Perú y Mejor Cerveza de la Competencia, este último obtenido por su etiqueta Red Solera.

7 Vidas obtuvo ocho reconocimientos en Ecuador

En la décima edición de la Copa Cervecera Mitad del Mundo 2026, realizada en Ecuador mediante un sistema de cata a ciegas, participaron más de 180 cervecerías de 14 países con alrededor de 800 muestras, según la información difundida sobre el certamen.

7 Vidas obtuvo ocho reconocimientos y fue distinguida como Mejor Cervecería de Perú.

Su cerveza Red Solera, de fermentación mixta y crianza en barricas, recibió medalla de oro y el premio Best of Show, que la reconoció como Mejor Cerveza de la Competencia.

También consiguieron medallas de oro 420 CAT, Flanders Red y Oude Gateuze; plata para Fleur de Prairie y bronce para Doppelbock.

Triunfo en la Copa Guaraní de Cervezas 2026

La segunda cosecha de premios llegó en la Copa Guaraní de Cervezas 2026, realizada en Asunción, Paraguay.

El evento reunió a 205 cervecerías profesionales de 23 países y 1.401 muestras de tres continentes, de acuerdo con los datos difundidos por la organización y la propia cervecería.

En esta competencia, 7 Vidas obtuvo 12 reconocimientos y se llevó el título de Mejor Cervecería Internacional.

El resultado significó además su tercer título en la Copa Guaraní, por lo que la empresa se presenta como tricampeona del certamen.

¿Qué cervezas de 7 Vidas fueron premiadas en Paraguay?

El medallero de la Copa Guaraní incluyó oros para Breakfast Oatmeal Stout, Oxapampa Honey, Red Solera, Flanders Red y White Solera.

También recibió medallas de plata con Cold IPA, Black Out e Il Bastardo, y bronces con Dark Addiction y Fleur de Prairie.

Oude Gateuze obtuvo además una mención honrosa.

7 Vidas también fue premiada en la World Beer Cup 2026

Los resultados se suman a otros reconocimientos internacionales obtenidos por la cervecería durante este año.

En la World Beer Cup 2026, 7 Vidas recibió dos medallas de bronce: una para Red Solera, en la categoría Mixed-Culture Brett Beer, y otra para Flanders Red, en Flanders Red and Oud Bruin.

Con esos resultados, Promperú informó que la empresa se convirtió en la cervecería latinoamericana con más premios acumulados en los 30 años de historia de la World Beer Cup y en la única de la región que consiguió medallas durante tres ediciones consecutivas, entre 2024 y 2026.