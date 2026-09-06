El Día Internacional de los Frutos Secos, una fecha que busca poner en valor alimentos como nueces, almendras, castañas y avellanas, conocidos por su aporte de grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales.
En ese contexto, Essen, compañía dedicada al diseño, fabricación y comercialización de productos para la cocina, compartió tres recetas que muestran la versatilidad de los frutos secos en preparaciones dulces y saladas.
Lee: Así fue la inauguración de la feria gastronómica Fusión 2026 en la Costa Verde (FOTOS)
Frutos secos caramelizados
Esta preparación combina frutos secos, azúcar y agua para obtener una textura crocante y caramelizada.
Ingredientes:
- 200 g de frutos secos a elección
- 150 g de azúcar
- 100 g de agua
Preparación:
Colocar los tres ingredientes en una sartén y cocinar a fuego fuerte, removiendo de forma constante durante aproximadamente diez minutos.
Cuando la preparación empiece a secarse y los frutos secos queden cubiertos por el azúcar, bajar a fuego medio-bajo y continuar removiendo hasta que el azúcar caramelice.
Una vez listos, colocarlos sobre papel manteca y separarlos para evitar que se peguen. Luego pueden conservarse en un frasco o bolsa, en un lugar seco.
Lee: ¿Por qué no todos los cafés peruanos saben igual? Esto explica la ciencia
Torta de manzana y frutos secos sin TACC
La segunda alternativa combina manzana verde, frutos secos y una premezcla apta para celíacos.
Ingredientes:
- 1 kg de manzana verde
- Canela en polvo, cantidad necesaria
- 8 huevos
- 16 cucharadas de harina premezcla para celíacos
- 1 cucharada de polvo para hornear sin gluten
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 100 g de manteca
- 300 g de frutos secos
Preparación:
Pelar las manzanas y cortarlas en láminas finas.
En una cacerola, mezclar los huevos, la premezcla, el polvo de hornear, la esencia de vainilla y la manteca derretida.
Incorporar las manzanas y mezclar hasta integrarlas. Luego espolvorear los frutos secos picados sobre la superficie.
Cocinar durante aproximadamente 40 minutos y servir, si se desea, con crema de leche semibatida.
Lee aquí: Cinco platos de El Merlín de Cabo Blanco para probar la cocina norteña en Lima
Vegetales con frutos secos
La tercera propuesta incorpora nueces pecanas a una preparación de vegetales condimentados con cúrcuma, comino y hierbas frescas.
Ingredientes:
- 2 remolachas
- 1 zanahoria
- 1 boniato
- 1 puerro
- 50 g de nueces pecanas
- Cúrcuma, cantidad necesaria
- Comino, cantidad necesaria
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
- Tomillo y romero frescos
Preparación:
Cortar los vegetales en trozos y condimentarlos con cúrcuma, comino, sal y pimienta. Añadir las nueces.
Precalentar una cacerola, agregar un poco de aceite de oliva e incorporar los vegetales, condimentos y frutos secos.
Rehogar durante dos minutos, añadir las hierbas frescas, tapar y continuar la cocción a fuego bajo durante aproximadamente 25 minutos.
Frutos secos para preparaciones dulces y saladas
Las tres recetas muestran que los frutos secos pueden incorporarse de distintas maneras en la cocina: como snack, en postres o como complemento de platos salados.
Además de aportar textura y sabor, permiten variar las preparaciones con ingredientes de uso cotidiano.