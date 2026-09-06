El Día Internacional de los Frutos Secos, una fecha que busca poner en valor alimentos como nueces, almendras, castañas y avellanas, conocidos por su aporte de grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales.

En ese contexto, Essen, compañía dedicada al diseño, fabricación y comercialización de productos para la cocina, compartió tres recetas que muestran la versatilidad de los frutos secos en preparaciones dulces y saladas.

Frutos secos caramelizados

Esta preparación combina frutos secos, azúcar y agua para obtener una textura crocante y caramelizada.

Ingredientes:

200 g de frutos secos a elección

150 g de azúcar

100 g de agua

Preparación:

Colocar los tres ingredientes en una sartén y cocinar a fuego fuerte, removiendo de forma constante durante aproximadamente diez minutos.

Cuando la preparación empiece a secarse y los frutos secos queden cubiertos por el azúcar, bajar a fuego medio-bajo y continuar removiendo hasta que el azúcar caramelice.

Una vez listos, colocarlos sobre papel manteca y separarlos para evitar que se peguen. Luego pueden conservarse en un frasco o bolsa, en un lugar seco.

Torta de manzana y frutos secos sin TACC

La segunda alternativa combina manzana verde, frutos secos y una premezcla apta para celíacos.

Ingredientes:

1 kg de manzana verde

Canela en polvo, cantidad necesaria

8 huevos

16 cucharadas de harina premezcla para celíacos

1 cucharada de polvo para hornear sin gluten

1 cucharada de esencia de vainilla

100 g de manteca

300 g de frutos secos

Preparación:

Pelar las manzanas y cortarlas en láminas finas.

En una cacerola, mezclar los huevos, la premezcla, el polvo de hornear, la esencia de vainilla y la manteca derretida.

Incorporar las manzanas y mezclar hasta integrarlas. Luego espolvorear los frutos secos picados sobre la superficie.

Cocinar durante aproximadamente 40 minutos y servir, si se desea, con crema de leche semibatida.

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Vegetales con frutos secos

La tercera propuesta incorpora nueces pecanas a una preparación de vegetales condimentados con cúrcuma, comino y hierbas frescas.

Ingredientes:

2 remolachas

1 zanahoria

1 boniato

1 puerro

50 g de nueces pecanas

Cúrcuma, cantidad necesaria

Comino, cantidad necesaria

Sal y pimienta

Aceite de oliva

Tomillo y romero frescos

Preparación:

Cortar los vegetales en trozos y condimentarlos con cúrcuma, comino, sal y pimienta. Añadir las nueces.

Precalentar una cacerola, agregar un poco de aceite de oliva e incorporar los vegetales, condimentos y frutos secos.

Rehogar durante dos minutos, añadir las hierbas frescas, tapar y continuar la cocción a fuego bajo durante aproximadamente 25 minutos.

Frutos secos para preparaciones dulces y saladas

Las tres recetas muestran que los frutos secos pueden incorporarse de distintas maneras en la cocina: como snack, en postres o como complemento de platos salados.

Además de aportar textura y sabor, permiten variar las preparaciones con ingredientes de uso cotidiano.