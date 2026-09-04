No es nueva, abrió el año pasado en Miraflores y así de rápido ha sabido ganarse el corazón de los comensales locales en un abrir y cerrar de ojos. Esta pizzería limeña liderada por Renzo Ángeles, acaba de alcanzar el puesto 100 en la lista The Best Pizza Awards 2026 un ranking internacional presentado en la ciudad de Milán, que reúne a destacados pizzaioli de diferentes partes del mundo. En estas líneas ya hemos hablado de este local, y como lo que comenzó como un juego en el 2018 en casa de Renzo, poco a poco se volvió una obsesión y hoy, varios años después, se materializó en un hermoso y acogedor local en Miraflores. Renzo Angeles aprendió a hacer pizzas para disfrutarlas con sus amigos, y cuando se dio cuenta, las masas acabaron volviéndose una de sus más grandes pasiones.

Una propuesta con identidad, donde la masa, el producto y la técnica son el punto de partida. Buenos ingredientes, larga fermentación y una linda atmósfera en un espacio que invita a volver una y otra vez.

AMBIENTE. Desde la hermosa y amplia barra curva, Renzo y su equipo preparan las pizzas e interactúan con los clientes. Desde que abrieron sus puertas han agregado varios sabores de pizzas a la carta y siempre tienen un sabor de temporada. Los días martes desde las 7:00 p.m. incluyen un Omakase de pizzas donde los visitantes pueden probar los diferentes sabores que van saliendo durante la noche. Pero no sólo esas son las novedades. Desde hace poco empezaron a abrir por las mañanas, de lunes a domingo, desde las 8am. Una masa liviana y con carácter que sabe acomodarse a distintas variantes, y los sándwiches son una de ellas. Donde la calidad de los insumos sigue siendo el bastión principal del local.

VARIEDAD. Son ocho sandwiches: chicharrón de bonito, alioli, palta, criolla y leche de tigre. Huachana, con huevo revuelto, salchicha huachana, mozzarella, chives y camote frito. Un mixto que recomendamos probar, abundante japón de pierna, mix de quesos, alioli con mostaza en grano y mantequilla. Delicioso. El italiano incluye straciatella, tomate confitado, pesto de pistachos y balsámico. Y el de trucha ahumada lleva queso crema, cebolla blanca, tomate, mix de verdes, alcaparras y alioli. Hay también pan con palta y el dúo de pancitos rellenos que se encuentran de queso, aceituna y maduro con queso. No deje de probar el pancho, frankfurter wagyu SRF, cheddar, ketchup y mostaza. Son opciones contundentes, nosotros pedimos varios al medio y compartimos para poder probar más sabores, y tengo que decir que todos gustaron.

PROPUESTA. La carta, impresa en papel, abre con una buena sección de bebidas, donde el café peruano, por supuesto, está presente. Usan el de Finca La Ponderosa en Villarica, y en filtrado se ofrece una edición limitada de Junio Zanabria. El chocolate caliente es elaborado con un blend de cacao de piura y Amazonas al 70%. Hay jugos frescos, prueben el frozen de sandía, y la limonada de lavanda de la casa que es buenísima. Hay también dos presentaciones de huevos: la awashinka con huevos revueltos, choclo frito, queso paria y chives; y la clásica con tocino, cebolla frita, grana padano y chives.

Les recomiendo guardar espacio para el postre, hay tres opciones dulces, a nosotros nos encantaron los panqueques, servidos con miel salada y compota de lucuma, piña y membrillo, una opción distinta más allá de los clásicos servidos con miel de maple. Hay también tostadas francesas con milo, y un refrescante bowl de frutas de estación con granola y miel. La carta de desayunos está disponible de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en caso de que quieran pasar por un sanguchito a lo largo del día. En esta casa somos visitantes frecuentes de este espacio, una propuesta divertida y sin pretensiones, donde la buena pizza y el comer delicioso son la excusa perfecta para pasar un lindo momento con los amigos o la familia.